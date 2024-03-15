العروبة يستقبل الذيد بـ«شعار التعويض» في «الهواة»

معتصم عبد الله (دبي)‬‬‬‬

تعود المنافسة في دوري الدرجة الأولى للموسم الحالي، إلى الواجهة بعد غياب 12 يوماً للتأجيل المفاجئ لمباريات «الجولة 24» بسبب الأحوال الجوية، إلى موعدها الجديد اليوم، حيث تنطلق بمباريات العروبة والذيد، الظفرة والفجيرة، جلف أف سي أمام الرمس، جلف يونايتد ودبا.

وتستكمل الجولة غداً بلقاءات العربي ودبا الحصن، التعاون وسيتي، الجزيرة الحمراء ومصفوت، الحمرية ومسافي، فيما يغيب يونايتد «الثالث» برصيد 36 نقطة بداعي الراحة.

ويرفع العروبة المتصدر بـ 52 نقطة، شعار «التعويض»، بعد أن تكبد الخسارة الأولى أمام مضيفه دبا 0-1 في الجولة الماضية، حينما يستقبل ضيفه الذيد «الحادي عشر»، وله 25 نقطة، والعائد بدوره من «خسارة ثقيلة» على ملعبه أمام التعاون 0-3.

ويفتقد الذيد في المباراة جهود أفونسو سانتوس المطرود بالبطاقة الحمراء، في الجولة الماضية، وشهدت مواجهة الفريقين في الدور الأول، فوز العروبة بهدف فابريكو فرنانديز في الدقيقة 64.

وتبدو الفرصة مؤاتية أمام دبا «الرابع» برصيد 36 نقطة من 20 مباراة، لانتزاع المركز الثالث من يونايتد صاحب الرصيد ذاته من النقاط، ولكن من 21 مباراة، ويواجه «النواخذة» المنتشي بانتصاره الثمين في الجولة الماضية على العروبة «المتصدر» 1-0، جلف يونايتد صاحب المركز 15 برصيد 20 نقطة.

وينشد الظفرة «السادس» برصيد 34 نقطة، استعادة ذاكرة الفوز الغائبة في الجولات الخمس الأخيرة على التوالي، حينما يستقبل على ملعبه «استاد حمدان بن زايد آل نهيان»، ضيفه الفجيرة «السابع»، وله 33 نقطة، وشهدت مواجهة الفريقين في الدور الأول خسارة «الفارس» بنتيجة 3-4، وهي المباراة الأولى التي تستقبل فيها شباك الظفرة 4 أهداف في الدوري.

وبعيداً عن «سباق القمة»، يستضيف ملعب الرمس برأس الخيمة، مواجهة جلف أف سي والرمس، وتُقام على ملعب الأخير، أسوة بمباراة الدور الأول، والتي حسمها جلف بالفوز 3-1، ويحتل الرمس الذي نجح في حصد نقطة بتعادله 0-0 أمام جلف يونايتد في الجولة الماضية، المركز الأخير برصيد 7 نقاط، مقابل 21 نقطة لجلف أف سي «الثالث عشر».