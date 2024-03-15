الإمارات تتصدر «مبارزة ند الشبا» بـ 7 ميداليات

رضا سليم (دبي)

يشارك أكثر من 3000 رياضي ورياضية مساء اليوم، في سباق الجري بمضمار ميدان، ضمن فعاليات النسخة 11 من «دورة ند الشبا الرياضية» التي تقام تحت شعار «قدرات لا حدود لها»، وتستمر حتى 31 مارس، وتتضمن 9 ألعاب رياضية.

ويقام السباق لمسافات 4 و5 و10 كيلومترات، وهي الفئة المفتوحة لسباق 10 كيلومترات للمواطنين والمواطنات والفئة المفتوحة للرجال والسيدات، ويسمح فيها بمشاركة لاعبي المنتخبات والأندية وفرق الشرطة والقوات المسلحة والدفاع المدني ومدربي اللياقة البدنية وألعاب القوى، ويتضمن سباق 5 كيلومترات الفئة المجتمعية، مواطنين ومواطنات، والفئة المفتوحة رجال، فئة كبار المواطنين والمقيمين من الرجال والسيدات، من عمر 50 سنة فما فوق، ويتضمن سباق 4 كيلومترات فئات الصغار المفتوحة المخصصة للشباب والشابات، من عمر 13 و14 سنة، والناشئين والناشئات من عمر 11 و12 سنة.

من ناحية أخرى، حصد أبطال الإمارات 7 ميداليات ملونة في بطولة المبارزة بالدورة، التي شارك فيها 127 لاعباً ولاعبة من 14 دولة، ونال الإماراتي خالد مبارك الميدالية الذهبية في سلاح السيف العربي «السابر» لفئة الرجال/ دولي، فيما فاز زملاؤه بثلاث ميداليات فضية، وثلاث برونزية، فيما جاءت تونس في المركز الثاني بميداليتين، وجاءت السعودية في المركز الثالث بذهبية واحدة، متساوية مع مصر، ثم إستونيا برصيد فضية واحدة.

وقام المهندس الشيخ سالم بن سلطان بن صقر القاسمي، رئيس الاتحاد الإماراتي والعربي والآسيوي للمبارزة، وسعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي، رئيس اللجنة المنظمة للدورة، وناصر أمان الرحمة، مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي، نائب رئيس اللجنة المنظمة للدورة، وحسن المزروعي مدير الدورة، بتتويج الفائزين بالمراكز الأولى في مختلف المسابقات.

من ناحية أخرى، تأهل فريق الإمارات إلى الدور نصف النهائي في بطولة «تحدي ند الشبا لفرق البادل 2024» التي تقام في صالة البادل بمجمع ند الشبا الرياضي، وذلك رغم خسارته في المباراة الأخيرة، إلا أنه تأهل إلى جانب فريق إيران متصدر المجموعة الأولى، وهولندا متصدر المجموعة الثانية، مع الكويت.

وفاز فريق هولندا على فريق قطر بنتيجة 3-0، حيث أنهى الثنائي يوب دي كرون وجوليان برينز الجولة الأولى بالفوز على الثنائي محمد عبدالله وعبدالعزيز الكواري بنتيجة 6-1 و6-2، وفي الجولة الثانية فاز الثنائي بارت فان أبستال ومينو نالتن على الثنائي محمد سعدون الكواري، ومحمد الكنجي بنتيجة 6-0 و6-1، وفي الجولة الثالثة فاز الثنائي جورت نوتنبوم، وثيجس روبر على الثنائي ريان عبدالله وجبور المطوع بنتيجة 6-0 و6-1.

وتصدر فريق إيران المجموعة الأولى، بعد فوزه على فريق الإمارات بنتيجة 2 – 1، حيث أنهى الثنائي الإيراني فرشد شاهي محمدرزا كاظمي الجولة الأولى بالفوز على الثنائي عبدالله أهلي وعمر بهروزيان بنتيجة 6-4 و6-4، وفي الجولة الثانية، فاز الثنائي الإيراني آريا روجاني وحامي جولستان على الثنائي سالم الهولي، ومحمد الجناحي بنتيجة 6-4 و6-1، وفي الجولة الثالثة، فاز الثنائي الإماراتي فارس الجناحي وعبدالله العبدالله على الثنائي أميرسينا صالح وسجاد زاريان بنتيجة 6-3 و3-0.