«غزارة تهديفية» في مباريات كأس منصور بن زايد

مصطفى الديب (أبوظبي)

شهدت كأس منصور بن زايد لكرة القدم، ختاماً مثيراً وقوياً لمنافسات الجولة الأولى، من دور المجموعات بالبطولة التي تقام في ضيافة ملعب «فندق قصر الإمارات» بالعاصمة أبوظبي، وتفوق «مكتب الشؤون القانونية» على «مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء»، في المجموعة الرابعة التي شهدت أيضاً فوز «هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية» على فندق «قصر الإمارات ماندارين أورينتال»، ليتشارك صدارة المجموعة مع «مكتب الشؤون القانونية».

‏‎ونال حسام محمد حسن، مهاجم مكتب الشؤون القانونية، جائزة رجل المباراة، بينما حصل ياسر الزهلي، لاعب هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، على نجومية المباراة الثانية.

‏‎شهدت المباريات الثماني ضمن الجولة الأولى تسجيل 39 هدفاً، وحافظت 4 فرق على نظافة شباكها، هي مكتب الأمين العام ومكتب شؤون المواطنين والمجتمع ومكتب الشؤون القانونية وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية.

‏‎لم تشهد المجموعة الأولى أي فوز، بعدما تعادلت الفرق الأربعة في الجولة الأولى، وتصدر ياسر الزهلي، لاعب هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، ترتيب الهدافين بـ 3 أهداف.

‏‎يذكر أن «نسخة 2024» تقام بمشاركة 16 فريقاً تم تقسيمها إلى 4 مجموعات، تلعب بنظام دوري من دور واحد، ويتأهل الفريقان الحاصلان على المركزين الأول والثاني من كل مجموعة مباشرة إلى ربع النهائي.

‏‎وتميزت مباريات البطولة بالإثارة، وكان التنافس حاضراً في أغلب المباريات، لاسيما الفرق التي تواجدت في النسخة الماضية، والتي عمدت إلى تسجيل أفضل اللاعبين، من أجل المنافسة على لقب «النسخة 11»، في حين كانت الأجواء الاجتماعية خارج الملعب حاضرة، بعدما وفرت اللجنة المنظمة المشروبات الساخنة والباردة من خلال عربة «فود ترك»، كما شهدت منطقة الجماهير «فان زون» إقبالاً من قبل الأطفال والعائلات، للاستمتاع بالأجواء المصاحبة للبطولة.

أكد ماجد الخلاصي، عضو اللجنة الفنية، أن التنافس كان عالياً بين مختلف الفرق، في الوقت الذي تمتع فيه المشاركون بالروح الرياضية والأجواء التنافسية الأخوية داخل الملعب، وهو ما ظهر من خلال قلة البطاقات الملونة، مشيراً إلى أن نظام البطولة يجعل جميع الفرق تعمل على حسم التأهل من دون النظر إلى النتائج الأخرى، خاصة مع اعتماد نظام القرعة بالنسبة لمباريات دور الثمانية ونصف النهائي.

وأضاف: ركزت اللجنة على رفع المستوى الفني، من خلال استحداث جائزة أفضل لاعب في كل مباراة، إضافة إلى جوائز أخرى للمتميزين في ختام البطولة، كما استعانت الفرق بلاعبين أجانب ومن مختلف الجنسيات، وهو ما زاد من قوة والمستوى الفني المرتفع لمعظم المواجهات.