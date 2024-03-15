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الرياضة

«الزعيم» يخمد «البركان» بـ «رباعية»

«الزعيم» يخمد «البركان» بـ «رباعية»
16 مارس 2024 00:11

 
رضا سليم (عجمان) 

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حقق العين الفوز على عجمان 4-0، في المباراة التي أقيمت باستاد راشد بن سعيد، في ختام «الجولة 16» من «دوري أدنوك للمحترفين»، وجاءت الأهداف عن طريق سفيان رحيمي «هاتريك»، الأول من ركلة جزاء في الدقائق 19 و74 و88، وعبدالكريم تراوري في الدقيقة 21، ليرفع «الزعيم» رصيده إلى «النقطة 34»، ويقفز إلى «الوصافة»، فيما تجمد رصيد البرتقالي عند «النقطة 14» في المركز الثاني عشر. 
جاءت بداية المواجهة هادئة على عكس المتوقع، ولم تكن هناك هجمات خطرة على المرميين، وأطلق دودو لاعب عجمان أول تسديدة بعد 13 دقيقة من خارج المنطقة، وبعدها محاولات من جوسنا مهاجم «الزعيم»، ووقف دفاع «البرتقالي» بالمرصاد لكل هجمات «البنفسج».
وتشهد الدقيقة 18 ركلة جزاء للعين، بعدما تعرض سفيان رحيمي للعرقلة من محمد إسماعيل، وينجح رحيمي في وضع فريقه في المقدمة في الدقيقة 19، وهو الهدف الخامس له مع العين في الدوري هذا الموسم، ولم يمر سوى دقيقتين، حتى أضاف عبدالكريم تراوري الهدف الثاني لـ «الزعيم» في الدقيقة 21 وهو الهدف الأول له هذا الموسم بالدوري.
يضغط «البركان» في محاولة لتعديل النتيجة، ويهدر وليد أزارو فرصاً عدة أمام مرمى خالد عيسى، إلا أن «اللمسة الأخيرة» غابت عن الفريق، وظل «الزعيم» يهدد مرمى علي الحوسني حتى نهاية الشوط الأول.
ومع بداية الشوط الثاني، لعب جيانلوكا بدلاً من علي مدن، وتحسن أداء أصحاب الأرض، من خلال تحركات أزارو ودودو وجيانلوكا وعصام فايز وهيكل الشيخاوي، ويغلق الدفاع العيناوي المنطقة، ويشارك سلطان الشامسي بدلاً من جوسنا، وتشهد الدقيقة 74 الهدف الثالث لـ «الزعيم» عن طريق سفيان رحيمي، ويعود اللاعب نفسه، ويسجل الهدف الثالث له «هاتريك» والرابع لفريقه في الدقيقة 88، وتنتهي المواجهة ب «رباعية» لمصلحة العين. 

دوري أدنوك للمحترفين
العين
عجمان
سفيان رحيمي
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