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الرياضة

«الجوارب» تأخر بداية لقاء تشيلسي وأرسنال!

«الجوارب» تأخر بداية لقاء تشيلسي وأرسنال!
16 مارس 2024 00:16

 
لندن (رويترز)

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تأجلت انطلاقة المباراة المهمة بين تشيلسي وأرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز للسيدات لكرة القدم على ملعب ستامفورد بريدج اليوم الجمعة، بعد أن ارتدى الفريقان الجوارب البيضاء نفسها، ما أجبر الفريق الزائر على القيام بزيارة سريعة لمتجر الهدايا التذكارية الخاص بتشيلسي لشراء جوارب مختلفة.
وظهر أرسنال، الذي يتأخر بثلاث نقاط عن الصدارة في المركز الثالث، بجوارب بيضاء معتادة وهو اللون نفسه الذي يستخدمه تشيلسي متصدر الدوري أثناء اللعب على أرضه.
لذلك كان لا بد من تأجيل بداية المباراة من الساعة 1900 بتوقيت جرينتش إلى الساعة 1930 بتوقيت جرينتش.
وعندما عاد الفريقان في النهاية لاستكمال عمليات الإحماء قبل المباراة، ذكرت محطة سكاي سبورتس أن تشكيلة أرسنال اشترت جوارب داكنة من متجر تشيلسي، وارتدتها اللاعبات بعد وضع شريط لاصق فوق شعار تشيلسي الموجود على الجوارب. 

الدوري الإنجليزي
تشيلسي
أرسنال
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