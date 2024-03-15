2386 مطية تدشن تحديات اللقايا في مهرجان المرموم للهجن

دبي (الاتحاد)

انطلقت على ميدان المرموم لسباقات الهجن، ظهر أمس، تحديات اللقايا لهجن أبناء القبائل، ضمن مهرجان المرموم التراثي للهجن، بمشاركة 2386 مطية لهجن أبناء القبائل، بواقع 1201 مطية على ميدان المرموم، و1185 مطية على ميدان سيف العرب، وذلك من خلال عشرين شوطاً بميدان المرموم، ومثلها بميدان سيف العرب، حيث خصصت الأشواط العشرة الأولى بميدان المرموم لهجن الإنتاج. ونجحت «خطيرة» لعمير الحزمي قنّاص العامري في حصد الناموس من خلال أول أشواط الإنتاج بميدان المرموم. واستعرضت «تكريم» بألوان ظافر راشد سويدان حضيرم الكتبي من خلال ثاني أشواط المهجنات للإنتاج وحصدت الناموس. واستطاع «جمر» أن يهدي مالكه خليفة حليس راشد الكتبي قمة الجعدان المحليات للإنتاج. أما الشوط الرابع والمخصص للمهجنات للإنتاج فقد ذهب ناموسه بجدارة إلى شعار مطر عبدالله عمر الشامسي والذي قدم «شاهين» على القمة.