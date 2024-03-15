برعاية منصور بن زايد.. منافسات قوية في كأس الإمارات لجمال الخيل العربية بالبحرين

المنامة (وام)

برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية، انطلقت مساء أمس الأول، بمملكة البحرين الشقيقة البطولة الثانية لكأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية، من خلال «بطولة البحرين للإنتاج المحلي».

وتم إطلاق كأس الإمارات العالمي سبتمبر الماضي، برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وبمتابعة الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، ويشتمل على عدد من الجولات في مختلف قارات العالم.

شهد افتتاح البطولة التي أقيمت بمشاركة 151 خيلاً، منافسات قوية ومثيرة خلال الأشواط التأهيلية، التي انطلقت بشوط المهرات عمر سنة القسم «أ»، وأحرزت المركز الأول «مجرة إن إس» لمربط النسيم، وحققت 90.05 نقطة.

وتصدرت «أتش أيه سمانة» لحبيب عباس إبراهيم، القسم «ب»، وسجلت 89.70 نقطة، فيما أحرزت «تي أف كيه هالة» لمربط تي أف كيه، المركز الأول في القسم «أ» للمهرات عمر 2 و3 سنوات، وحققت 90.90 نقطة.

كما تصدرت «نور الحرية» لعلي مهدي المقابي، القسم «ب»، محققة 90.75 نقطة، وذهبت صدارة القسم «أ» للأفراس إلى «أورا الجزلة» لمربط الأوراسية، واختتمت «ايه كيه غالية» لعلي محمد الرويعي، منافسات اليوم الأول بتصدرها للقسم «ب» للأفراس، وحققت 89.50 نقطة.

من ناحيته، توجه محمد الحربي مدير عام جمعية الإمارات للخيول العربية، بالشكر والتقدير إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية الأصيلة لرعايته للبطولة، ودعمه المتواصل للفروسية في الإمارات والعالم، وإلى الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، نائب رئيس الجمعية، لمتابعته الحثيثة لكافة برامج وأنشطة الجمعية، مشيراً إلى أن كأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية تدعم المربين والملاك والعارضين في الإمارات وكافة دول وقارات العالم، وتعزز مكانة الإمارات كأكبر مطور لهذه الرياضة في العالم.

وكانت الجولة الأولى لكأس الإمارات العالمي لموسم 2024، قد أقيمت في فبراير الماضي في أستراليا، من خلال البطولة الأسترالية الدولية للخيل العربية 2024 بمنتزه ويلينجا بمنطقة باولي بوينت.

ويتألف كأس الإمارات العالمي من عدة بطولات فريدة من نوعها، تهدف لتشجيع مربي وملاك الخيل العربية حول العالم، وإبراز دور واهتمام دولة الإمارات بالخيول العربية والحفاظ على مكانتها المميزة بين منظمات ومربي وملاك الخيول العربية في العالم.

وتأتي إقامة هذه البطولات تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة جمعية الخيول العربية، ودعم سموه الكبير لمسيرة تطور الخيول العربية في جميع أنحاء العالم، وحرصه على تشجيع المربين والملاك على اقتناء الخيول العربية، والحفاظ على سلالاتها وتعزيز مكانتها.

وتعتبر مملكة البحرين الشقيقة أول دولة في الشرق الأوسط تستضيف كأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية التي تشتمل على 10 جولات تقام في دول من الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا واستراليا وأميركا الجنوبية وأميركا الشمالية بالتنسيق مع جهات الاختصاص في تلك الدول وخصصت لها جوائز مالية قيمة للفائزين بالمراكز الأولى في كل جولة.