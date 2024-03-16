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الرياضة

ليون.. «الصحوة مستمرة»

ليون.. «الصحوة مستمرة»
16 مارس 2024 09:22

باريس (أ ف ب) 

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تابع ليون نتائجه الإيجابية في الآونة الأخيرة، بتحقيقه فوزه السادس في آخر سبع مباريات، إثر تغلبه على مضيفه تولوز 3-2، في افتتاح المرحلة السادسة والعشرين من بطولة فرنسا لكرة القدم، ورفع ليون رصيده إلى 34 نقطة، وبقي في المركز العاشر.
واستهل ليون الموسم بشكل سيء للغاية، وبقي متذيلا للترتيب لفترة طويلة، قبل أن تبدأ نتائجه بالتحسن تباعا في الآونة الأخيرة محققاً فوزه الرابع توالياً خارج ملعبه.
عاد الى صفوف ليون هدافه المخضرم ألكسندر لاكازيت، بعد غيابه عن المباراتين الأخيرتين لفريقه، وافتتح التسجيل في الدقيقة 33 مستغلاً كرة مرتدة من
القائم.
وكان لاكازيت سجل ثلاثية فريقه في مرمى تولوز ذهاباً، ورفع رصيده الى 12 هدفا في 15 مباراة في مرمى تولوز، ورفع لاكازيت رصيده إلى 13 هدفاً هذا الموسم.
غير أن لاكازيت لم يشارك في الشوط الثاني لشعوره بإعياء.
ورد تولوز بهدفين سجلهما تيس دالينجا «53»، وفانسان سييرو «59 من ركلة جزاء» ليتقدم 2-1، رمى ليون بكل ثقله لتعديل النتيجة، وكان له ما أراد عندما سجل له ريان شيركي هدف التعادل بعد نزوله بديلا «77»، قبل أن يمنحه جايك أوبراين هدف الفوز قبل نهاية المباراة بتسع دقائق، ليضع حداً لثلاثة انتصارات توالياً لتولوز.
يذكر أن ليون بلغ نصف نهائي كأس فرنسا، وسيكون مرشحاً بقوة لتخطي فالنسيان من الدرجة الثانية وبلوغ النهائي.

 

الدوري الفرنسي
ليون
تولوز
ألكسندر لاكازيت
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