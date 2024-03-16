الأحد 17 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

بولونيا يقترب من «الحلم الأول»

بولونيا يقترب من «الحلم الأول»
16 مارس 2024 09:28

روما (أ ف ب) 

أخبار ذات صلة
ليتشي يتنفس بعد «النطحة»!
تشافي: أرشح سان جيرمان لتخطي برشلونة!


عزز بولونيا أمل المشاركة في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الموسم المقبل للمرة الأولى في تاريخه، بفوزه الثمين على إمبولي 1-صفر، في افتتاح المرحلة التاسعة والعشرين من بطولة إيطاليا.
ورفع بولونيا رصيده إلى 54 معززا مركزه الرابع، ومتقدماً بفارق 6 نقاط عن روما الذي يلتقي ساسوولو «الأحد».
وانتظر بولونيا الذي لا يملك نجوماً في صفوفه، الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، ليسجل له «البديل» جوفاني فابيان الهدف الوحيد.
وعاد بولونيا بالتالي إلى نغمة الانتصارات، بعد سقوطه أمام الإنتر المتصدر 0-1 الأسبوع الماضي، وذلك بعد أن حقق ستة انتصارات توالياً قبلها.

الدوري الإيطالي
بولونيا
دوري أبطال أوروبا
إمبولي
إنتر ميلان
آخر الأخبار
نورة الكعبي خلال ترؤسها وفد الدولة إلى لجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة في نيويورك (من المصدر)
الأخبار العالمية
تأكيد إماراتي على ضرورة حماية النساء والفتيات الفلسطينيات
اليوم 02:47
محمد أبو شهاب يلقي بيان الإمارات أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة (من المصدر)
الأخبار العالمية
الإمارات: التسامح ضرورة أساسية في مكافحة «الإسلاموفوبيا»
اليوم 02:47
فلسطينيون يفتشون في أنقاض مبنى دمره القصف الإسرائيلي بمخيم النصيرات وسط غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
تجدد آمال التوصل لهدنة في غزة مع مشاركة إسرائيل بالمحادثات
اليوم 02:47
«حكماء المسلمين» يرحب باعتماد الأمم المتحدة قرارا بشأن مكافحة كراهية الإسلام
الأخبار العالمية
«حكماء المسلمين» يرحب باعتماد الأمم المتحدة قرارا بشأن مكافحة كراهية الإسلام
اليوم 02:47
أرشيفية
الأخبار العالمية
«الخارجية» الفلسطينية: وقف إطلاق النار المدخل الوحيد لحماية المدنيين
اليوم 02:46
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©