بولونيا يقترب من «الحلم الأول»

روما (أ ف ب)



عزز بولونيا أمل المشاركة في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الموسم المقبل للمرة الأولى في تاريخه، بفوزه الثمين على إمبولي 1-صفر، في افتتاح المرحلة التاسعة والعشرين من بطولة إيطاليا.

ورفع بولونيا رصيده إلى 54 معززا مركزه الرابع، ومتقدماً بفارق 6 نقاط عن روما الذي يلتقي ساسوولو «الأحد».

وانتظر بولونيا الذي لا يملك نجوماً في صفوفه، الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، ليسجل له «البديل» جوفاني فابيان الهدف الوحيد.

وعاد بولونيا بالتالي إلى نغمة الانتصارات، بعد سقوطه أمام الإنتر المتصدر 0-1 الأسبوع الماضي، وذلك بعد أن حقق ستة انتصارات توالياً قبلها.