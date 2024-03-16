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الرياضة

«الكلاسيكو» يداوي جراح النصر

«الكلاسيكو» يداوي جراح النصر
16 مارس 2024 09:36

الرياض (أ ف ب)

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داوى النصر خيبته القارية، بالفوز على مضيفه الأهلي بهدف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في «الكلاسيكو» الذي احتضنه ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، في إطار مباريات المرحلة الرابعة والعشرين من الدوري السعودي لكرة القدم، وسجل رونالدو الهدف الوحيد في الدقيقة 68 من المباراة من ركلة جزاء احتسبها حكم المواجهة بعد العودة إلى تقنية «الفار»، وخرج النصر من ربع نهائي دوري أبطال آسيا على يد العين بركلات الترجيح، بعد أن تبادلا الفوز 1-0 و4-3.
ورفع النصر رصيده إلى 56 نقطة في المركز الثاني، في حين تجمد رصيد رصيد الأهلي عند 47 نقطة في المركز الثالث.
وكان للنصر الأفضلية خلال الشوط الأول، من حيث الاستحواذ والخطورة، وألغى له حكم المباراة هدفًا سجله رونالدو بداعي التسلل، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.
وفي الشوط الثاني ألغى حكم المباراة هدفًا سجله البرازيلي فيرمينو مهاجم الأهلي بداعي التسلل أيضاً، قبل أن ينجح رونالدو في تسجيل التقدم للنصر من ركلة جزاء.
وحسم التعادل الإيجابي 1-1 نتيجة مباراة الطائي والاتفاق، وسجل الكاميروني كارل توكو إيكامبي هدف الاتفاق «18»، وتعادل الطائي عن طريق فيرجيل ميسيدجان «45+4».
وارتفع رصيد الاتفاق إلى النقطة 35 في المركز السادس، بينما ارتفع رصيد الطائي إلى النقطة 22 في المركز السادس عشر .
وشهدت المباراة حصول محترف الاتفاق ديماري جراي على بطاقة حمراء في الدقيقة الأخيرة ليتأكد غيابه عن مباراة الأهلي القادمة.
وتعادل فريق الفيحاء أمام نظيره الرياض 1-1، بادر اللاعب هنري أونيكورو بالتهديف للفيحاء «30»، وأدرك الرياض هدف التعادل في الدقيقة 64 عن بواسطة نوليدج موسونا.
التعادل رفع رصيد الفيحاء إلى 34 نقطة في المركز الثامن، كذلك وصل رصيد الرياض إلى 24 نقطة في المركز الرابع عشر.

 

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