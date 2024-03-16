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الرياضة

«المنافسة مفتوحة» في «فخر أبوظبي»

«المنافسة مفتوحة» في «فخر أبوظبي»
16 مارس 2024 10:30

 
مراد المصري (أبوظبي)

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بعث الروماني ميريل رادوي مدرب الجزيرة، رسالة «واضحة المعالم» إلى لاعبيه، بأن المنافسة مفتوحة بين الجميع من دون استثناء، لدخول التشكيلة الأساسية، وذلك عندما قام باستبدال «الهداف» علي مبخوت بين شوطي اللقاء أمام اتحاد كلباء في «الجولة 16» من «دوري أدنوك للمحترفين».
وأكد رادوي أن اختيار التشكيلة الأساسية في كل لقاء يواجه العديد من التحديات بسبب الإصابات، والظروف التي تظهر فجأة، ومنها معاناة لاعبين من المرض أحياناً، وغيرها من المعطيات التي تجعل الخطط تتغير أكثر من مرة، قبل كل مباراة، مما كلف الفريق نزف 8 نقاط، في آخر ثلاث مباريات، بعد الخسارة مرتين، والتعادل في مباراة.
وجاءت الأنباء الإيجابية في المواجهة الأخيرة أمام «النمور»، في مشاركة الموريتاني أبوبكر كمارا، الذي أحرز أول أهدافه بعد طول انتظار، وعانى اللاعب كثيراً جراء الإصابة التي تعرض لها على مدار الأشهر الماضية.

دوري أدنوك للمحترفين
الجزيرة
اتحاد كلباء
ميريل رادوي
علي مبخوت
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