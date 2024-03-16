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«الإعصار» يستعين بـ «الصديق القديم»

«الإعصار» يستعين بـ «الصديق القديم»
16 مارس 2024 11:00

 
مراد المصري (أبوظبي)

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قرر مجلس إدارة نادي حتا تعيين الصربي نيناد فانيتش مدرباً للفريق الأول حتى نهاية الموسم، خلفاً للإيطالي فابيو فيفياني الذي تمت إقالته لسوء النتائج، وآخرها الخسارة القاسية بـ «رباعية» أمام الوحدة في «الجولة 16» من «دوري أدنوك للمحترفين».
وجاء قرار الاستعانة بـ «الصديق القديم» فانيتش، بعد 5 سنوات من إقالته في فبراير 2019، لسوء النتائج وقتها، في دوري الدرجة الأولى، لكن هذه المرة بطموح حصد النتائج الأفضل، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بخوض المباريات على ملعب «الإعصار».
وتعتبر الخسارة أمام «العنابي» المرة السابعة التي يسقط فيها حتا على ملعبه هذا الموسم بالدوري، مقابل تعادل في 8 مباريات، ولعل الرقم السلبي الأبرز، يكمن في تسجيله هدف «يتيم» خلال هذه المباريات، مقابل استقبال 21 هدفاً، مما كلفه التراجع إلى المركز الأخير في الترتيب برصيد 5 نقاط.

دوري أدنوك للمحترفين
حتا
الوحدة
فابيو فيفياني
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