الوصل «إمبراطور الجماعية» 77.5%

عمرو عبيد (القاهرة)



شهدت «الجولة 16» من «دوري أدنوك للمحترفين»، تسجيل 24 هدفاً في جميع المباريات، بينها 19 هدفاً جاءت بواسطة «التمريرات الحاسمة» بين زملاء الفريق الواحد، لتحصد «التكتيكات الجماعية» في تلك الجولة نسبة نجاح بلغت 79.2%، وهي واحدة من أعلى معدلات «الجماعية» المُسجلة عبر جولات الموسم الحالي من الدوري.

واحتلت تلك النسبة المُرتفعة المرتبة الثالثة في قائمة الجولات الأكثر تسجيلاً للأهداف «الجماعية»، حيث جاء الأسبوع الثالث في الصدارة، بعدما اهتزت الشباك، خلال مبارياته 21 مرة، منها 18 عبر التمرير الحاسم، بنسبة 85.7% من حصاد الجولة، ورغم أن «الجولة 14» شهدت إحراز أقل عدد من الأهداف هذا الموسم، لكن 14 «أسيست» ضمن الـ17 هدفاً آنذاك، وضعتها في المركز الثاني بنسبة 82.4%، ومن طرائف الإحصائيات أن «الجولة 13»، التي لم تُستكمل بقية مبارياتها بعد، سجّلت نسبة نجاح غير عادية لـ«التكتيك الجماعي»، حيث تم تسجيل 5 أهداف خلال 3 مباريات، جاءت جميعها عبر التمريرات الحاسمة، بنسبة 100%!

وبحسابات الأرقام الإجمالية، وقوة هجوم «الإمبراطور»، فإن الوصل صاحب صدارة جدول الترتيب، يأتي في مقدمة تلك القائمة الخاصة بأكثر الفرق تسجيلاً للأهداف عبر «التكتيك الجماعي»، وبين 40 هدفاً تضع «العملاق الأصفر» فوق القمة، تعاون لاعبوه بتمريراتهم الحاسمة المُباشرة في تسجيل 31 منها، لتبلغ «جماعية الإمبراطور» نسبة 77.5%، ويقترب منه «الفرسان» كثيراً، حيث هز الشباك 28 مرة من إجمالي 36 هدفاً عبر «الأسيست» بنسبة 77.8%، وبعيداً عن احتلال «فخر أبوظبي» المركز الخامس، من حيث قوة الهجوم في «دورينا»، فإنه يملك نسبة الجماعية الأعلى بـ78%، حيث أحرز لاعبوه 25 هدفاً عبر «التمريرات الحاسمة» بين إجمالي حصاده بـ 32 هدفاً.

وعلى الرغم من أن «الزعيم» يملك الهجوم الأقوى أيضاً، بالتساوي مع «الإمبراطور»، فإن معدلات الجماعية لديه تبدو مختلفة بصورة واضحة، حيث سجّل 55% من أهدافه عبر التمريرات الحاسمة المُباشرة، ويملك العين معدل خطورة كبير، فيما يتعلق بالمتابعة الناجحة واستغلال «الكرة الثانية» خلال هجماته، وهو ما مكنه من تسجيل 10 أهداف عبر استغلال أخطاء حراس المرمى والمدافعين، وهو ما يظهر أكثر أثناء تنفيذ «الزعيم» الركلات الثابتة، بضغطه المستمر وحُسن تمركز نجومه.

والإحصائيات تؤكد أيضاً أن وجود «الصقور» و«الإعصار» في المركزين الأخيرين بجدول ترتيب الدوري، أمر منطقي تماماً، حيث تذيّل «الثنائي» قائمة معدلات تسجيل الأهداف الجماعية، إذ اكتفى كل منهما بصناعة 9 أهداف فقط عبر «الأسيست»، وهو المعدل الأقل على الإطلاق بين جميع الفرق، تلاهما «البركان» بـ11 تمريرة حاسمة، مقابل 12 لـ«السماوي»، في حين يملك «العميد» 13 «أسيست مباشر» بين لاعبيه، بالتساوي مع «الراقي»، مقابل 15 لـ«النمور»، في النصف الأخير من تلك القائمة.

وبالعودة إلى حصاد «الإمبراطور» الأكبر في «دورينا»، فإن 11 لاعباً في صفوفه قدموا تلك التمريرات الحاسمة الـ31، يتصدرهم نيكولاس خيمينيز بـ9 «أسيست»، وضعته في صدارة قائمة أفضل الصناع في «دورينا» هذا الموسم، ثم «الثنائي» علي صالح، وهاريس سيفيروفيتش بـ4 تمريرات حاسمة لكل منهما، ثم 3 «أسيست» لكايو كانيدو ومثلهم للهداف فابيو ليما، كما قدّم عبد الرحمن صالح تمريرتين حاسمتين، متساوياً مع سياكا سيديبي، وبتمريرة حاسمة واحدة جاء «الرُباعي» علي سالمين، وسفيان بوفتيني، وسالم العزيزي، وأداما ديالو في قائمة «صناع الإمبراطور».