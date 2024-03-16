فرنسا تصف قرار ريال مدريد بـ «المتعسف»!

أنور إبراهيم (القاهرة)



خصص الفرنسي جيرومي روتين، جزءاً كبيراً من برنامجه «روتين يشتعل» عبر شبكة راديو وتلفزيون مونت كارلو سبورت، للهجوم على ريال مدريد الذي قرر عدم السماح للاعبيه الدوليين بالمشاركة مع منتخباتهم في دورة الألعاب الأولمبية «باريس 2024»، ووصفه بقرار«متعسف»، ويفتقد اللياقة والذوق.

وقال إن نجوم الريال الفرنسيين يحلمون باللعب في دورة الألعاب الأولمبية، وكان من الأفضل أن تدخل إدارة النادي في نقاش هادئ معهم وإقناعهم بوجهة نظرها، بدلاً من التعجل واتخاذ قرار من جانب واحد.

وأضاف: كتب «الريال» خطاباً للاتحاد الفرنسي يبلغه فيه بالأمر، استناداً إلى حقيقة أن دورة باريس الأولمبية لا تدخل ضمن المواعيد التي حددها الاتحاد الدولي لكرة القدم لمشاركة اللاعبين مع منتخباتهم الوطنية، وترتيباً على ذلك، فإنها غير ملزمة للأندية.

وقال: يا له من قرار يفتقد اللياقة والذوق، وهي أمور لا تُشترى!، ولابد أن يشكر ريال مدريد نجومه الفرنسيين عبر تاريخه أمثال كوبا وزيدان وبنزيمة والجدد أيضاً، على ما قدموه للفريق، وإسهامهم في حصد بطولات كثيرة معه، وجعله أفضل فريق في العالم.

وأضاف: اليوم.. وبعد هذا القرار المتعسف، يتملكني انطباع بأنه قرار غير منصف، ويفتقد للذوق واللياقة، وإن إرسال خطاب مثل هذا، إنما يمثل تحكماً غير مقبول، وكان من الأولى أن يناقش «الريال» الأمر مع اللاعبين الذين من الممكن أن يتفهموا الموقف إذا كان السبب يتعلق مثلاً باستحالة لعب مسابقتين دوليتين كبيرتين «يورو 2024»، ودورة باريس»، خلال فصل الصيف، وبفارق زمني قريب بينهما، ولكن اللياقة والذوق لا يمكن شراؤهما.

وقال: أعتقد أنه عندما تفوز بكل شيء - والكلام موجه لريال مدريد - يمكنك أن تتفهم رغبة لاعب مثل كيليان مبابي في تمثيل بلاده في الدورة، صحيح أنك ستفقده شهراً، ولكنه سيوقع لك لمدة 5 سنوات، ولهذا ليس أمراً خطيراً أن يغيب عنك هذه الفترة القصيرة، كما أن ذلك يسمح بوجود علاقة ثقة متبادلة بين النادي واللاعب.