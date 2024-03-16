الأحد 17 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

فرنسا تصف قرار ريال مدريد بـ «المتعسف»!

فرنسا تصف قرار ريال مدريد بـ «المتعسف»!
16 مارس 2024 10:44

أنور إبراهيم (القاهرة)

أخبار ذات صلة
جيرونا «تحت التهديد»!
«الريال».. «الهروب 10»!


خصص الفرنسي جيرومي روتين، جزءاً كبيراً من برنامجه «روتين يشتعل» عبر شبكة راديو وتلفزيون مونت كارلو سبورت، للهجوم على ريال مدريد الذي قرر عدم السماح للاعبيه الدوليين بالمشاركة مع منتخباتهم في دورة الألعاب الأولمبية «باريس 2024»، ووصفه بقرار«متعسف»، ويفتقد اللياقة والذوق.
وقال إن نجوم الريال الفرنسيين يحلمون باللعب في دورة الألعاب الأولمبية، وكان من الأفضل أن تدخل إدارة النادي في نقاش هادئ معهم وإقناعهم بوجهة نظرها، بدلاً من التعجل واتخاذ قرار من جانب واحد.
وأضاف: كتب «الريال» خطاباً للاتحاد الفرنسي يبلغه فيه بالأمر، استناداً إلى حقيقة أن دورة باريس الأولمبية لا تدخل ضمن المواعيد التي حددها الاتحاد الدولي لكرة القدم لمشاركة اللاعبين مع منتخباتهم الوطنية، وترتيباً على ذلك، فإنها غير ملزمة للأندية.
وقال: يا له من قرار يفتقد اللياقة والذوق، وهي أمور لا تُشترى!، ولابد أن يشكر ريال مدريد نجومه الفرنسيين عبر تاريخه أمثال كوبا وزيدان وبنزيمة والجدد أيضاً، على ما قدموه للفريق، وإسهامهم في حصد بطولات كثيرة معه، وجعله أفضل فريق في العالم.
وأضاف: اليوم.. وبعد هذا القرار المتعسف، يتملكني انطباع بأنه قرار غير منصف، ويفتقد للذوق واللياقة، وإن إرسال خطاب مثل هذا، إنما يمثل تحكماً غير مقبول، وكان من الأولى أن يناقش «الريال» الأمر مع اللاعبين الذين من الممكن أن يتفهموا الموقف إذا كان السبب يتعلق مثلاً باستحالة لعب مسابقتين دوليتين كبيرتين «يورو 2024»، ودورة باريس»، خلال فصل الصيف، وبفارق زمني قريب بينهما، ولكن اللياقة والذوق لا يمكن شراؤهما.
وقال: أعتقد أنه عندما تفوز بكل شيء - والكلام موجه لريال مدريد - يمكنك أن تتفهم رغبة لاعب مثل كيليان مبابي في تمثيل بلاده في الدورة، صحيح أنك ستفقده شهراً، ولكنه سيوقع لك لمدة 5 سنوات، ولهذا ليس أمراً خطيراً أن يغيب عنك هذه الفترة القصيرة، كما أن ذلك يسمح بوجود علاقة ثقة متبادلة بين النادي واللاعب.

فرنسا
باريس
أولمبياد باريس 2024
كيليان مبابي
ريال مدريد
آخر الأخبار
نورة الكعبي خلال ترؤسها وفد الدولة إلى لجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة في نيويورك (من المصدر)
الأخبار العالمية
تأكيد إماراتي على ضرورة حماية النساء والفتيات الفلسطينيات
اليوم 02:47
محمد أبو شهاب يلقي بيان الإمارات أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة (من المصدر)
الأخبار العالمية
الإمارات: التسامح ضرورة أساسية في مكافحة «الإسلاموفوبيا»
اليوم 02:47
فلسطينيون يفتشون في أنقاض مبنى دمره القصف الإسرائيلي بمخيم النصيرات وسط غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
تجدد آمال التوصل لهدنة في غزة مع مشاركة إسرائيل بالمحادثات
اليوم 02:47
«حكماء المسلمين» يرحب باعتماد الأمم المتحدة قرارا بشأن مكافحة كراهية الإسلام
الأخبار العالمية
«حكماء المسلمين» يرحب باعتماد الأمم المتحدة قرارا بشأن مكافحة كراهية الإسلام
اليوم 02:47
أرشيفية
الأخبار العالمية
«الخارجية» الفلسطينية: وقف إطلاق النار المدخل الوحيد لحماية المدنيين
اليوم 02:46
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©