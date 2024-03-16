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الرياضة

سفيان.. «أسد لا يرحم»!

سفيان.. «أسد لا يرحم»!
16 مارس 2024 12:00

معتز الشامي (دبي)

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واصل سفيان رحيمي تألقه مع العين، وبعد أن قاد «الزعيم» إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا، عقب «فاصل إبداع» أمام النصر السعودي، شهدت مباراة «الجولة 16» من «دوري أدنوك للمحترفين» أمام عجمان تسجيله 3 أهداف من «الرباعية البنفسجية»، وهو أول «هاتريك» له هذا الموسم، منذ وصوله إلى «كتيبة البنفسج» عام 2021.
واستحق رحيمي لقب نجم الجولة من دون منافسة من أي لاعب آخر، بعد الأداء المتميز الذي يتواصل مع «الزعيم»، خاصة في الفترة الأخيرة، ليكون «فرس الرهان» في تشكيلة الفريق، محلياً وآسيوياً، حيث تمكن من إسقاط «الأصفر» في ربع نهائي الأبطال، كما رفع رصيد المساهمة في الأهداف مع العين هذا الموسم إلى 24 هدفاً في جميع المسابقات.
وتثبت الأرقام أن رحيمي تحول إلى لاعب «بلا رحمة» مع المنافسين، من حيث الإزعاج الهجومي الذي يضغط به على المدافعين، وأسهم التألق اللافت، في إعادة سفيان إلى منتخب «أسود الأطلس»، بعد عامين من الابتعاد، حيث احتفى الشارع المغربي بعودة «الفتى الذهبي»، صاحب الأداء القتالي والروح العالية.
سدد رحيمي في الدوري 44 كرة حتى الآن، منها 20 على المرمى، ليصبح رابع أفضل لاعب من حيث الأداء الهجومي في «دورينا»، ولعب مع العين 2538 دقيقة في جميع البطولات، بإجمالي 30 مباراة، منها 28 أساسياً، وحصل على 4 ركلات جزاء.
تألق رحيمي يعود إلى العلاقة المتميزة مع الأرجنتيني كريسبو مدرب العين الذي أسهم في تحرير اللاعب من التقييد بمهام مراكزه، حيث أصبح حراً في تشكيلة الفريق، ما بين المهاجم المتأخر، وصانع اللعب والجناح، عبر تبادل الأماكن والأدوار مع زملائه اللاعبين، كما أن غياب لابا كودجو للإصابة منحه حرية أكبر ومساحة أوسع للتحرك.
وقال رحيمي، «سعيد بتسجيل أول هاتريك، ولكن المهم هو الفوز، ومواصلة سكة الانتصارات وعبور «المطبات» الصعبة هذا الموسم، والتميز ليس لرحيمي بمفرده، ولكن نتيجة تألق الفريق بأكمله، وشهدنا في الشهرين الماضيين ضغطاً للمباريات، محلياً وقارياً، ونجحنا في تجاوزه، وجاءت النتائج لمصلحتنا».
وعن الانضمام إلى منتخب المغرب، قال «سعيد جداً بالتأكيد، أي لاعب يقدم مردوداً متميزاً مع ناديه يكون بهدف الانضمام إلى المنتخب، لذلك أتمنى أن يستمر تألقي، ويمتد إلى المنتخب حتى تفرح الجماهير المغربية».
من جانبه، أشاد هيرنان كريسبو، مدرب العين بالمستويات التي يقدمها رحيمي، ووصفه باللاعب الرائع داخل الملعب وخارجه، وعنصر فعال في أصعب المواقف، وفي ظل نقص الصفوف بسبب الغيابات والإصابات التي أثرت في بعض اللاعبين، خاصة لابا كودجو، وأضاف: سعيد من أجل سفيان وعودته إلى منتخب بلاده، وهو يستحق ذلك، وقدم مستوى متميزاً، واستطاع أن يصنع الفارق للعين، وهو أمر مهم بالنسبة لنا، حيث يعد رحيمي واحداً من اللاعبين الذين يقدمون دائماً أداءً رائعاً في التدريبات والمباريات، وحالياً هو بلا منازع أحد أفضل اللاعبين في الدوري وقارة آسيا.

 

 

دوري أدنوك للمحترفين
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المغرب
دوري أبطال آسيا
النصر السعودي
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