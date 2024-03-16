«منار» تتألق في الهيلي و«لهب» بطل «العين مايل»



عصام السيد (العين)



بفارق 6.25 طول اكتسحت المهرة «منار» لياس للسباقات العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، بإشراف أيريك ليمارتنيل، وقيادة جول موبيان، منافسيها في الشوط الثالث لمسافة 1800 متر ـ هانديكاب، للمهرات والأفراس على لقب الهيلي، وسجلت ابنة «دارية» 2:06:04 دقيقة.

جاء ذلك، خلال السباق الثاني عشر الذي أقيم في مضمار نادي العين للفروسية والرماية والجولف، وخصصت جميع الأشواط التسعة للخيول العربية الأصيلة، فيما بلغت القيمة الإجمالية لجوائز الأمسية 930 ألف درهم، وتألق بريق المدرب إبراهيم الحضرمي بثلاثية، فيما حقق ثنائية كل من الأصايل لتربية الخيول والسباقات ـ الإمارات، والمدرب دينيس أوبراين، والفارس جول موبيان.

وتُوج الجواد غير المهزوم «أيه أيه لهب» للأصايل لتربية الخيول والسباقات ـ الإمارات، بإشراف دينيس أوبراين، وقيادة ريتشارد مولن، بلقب بطولة العين مايل للفئة الثالثة لمسافة 1600 متر، البالغ إجمالي جوائزها المالية 350 ألف درهم، بفوز سهل، وبفارق4.75 طول، وسجل البطل المنحدر من نسل «بيرننج ساند» 1:46:72 دقيقة.

وأكد الجواد «رعد البروق» للشيخة اليازية بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، بإشراف إبراهيم الحضرمي، وقيادة كونور بيسلي، حسن ترشيحه بفوز لافت في الشوط الأول لمسافة 2000 متر على لقب المسعودي، وسجل البطل 2:19:69 دقيقة.

ومنح الجواد «صلب» للخيالة السلطانية العمانية، بقيادة سيف البلوشي الثنائية للمدرب إبراهيم الحضرمي، حين انتزع جائزة الشوط الثاني الممتد لمسافة 2000 متر – هانديكاب، على لقب البصرة، ومسجلاً 2:17:70 دقيقة.

وأظهر الجواد «الجمري» للأصايل لتربية الخيول، بإشراف دينيس أوبراين، وقيادة سام هتشكوت، مستوى رائعاً في قوة الانقضاض من الخلف، ليُتوج بجائزة الشوط الرابع لمسافة 1800 متر، للخيول المبتدئة عمر 4 سنوات فما فوق إنتاج الإمارات على لقب الجيمي، ومسجلاً 2:06:29 دقيقة.

وبعد صراع على كسر عظم خطف الجواد «أيه أف مخرج» لخالد خليفة النابودة، بإشراف أرنست أورتيل وقيادة مارسلينو رودريجوز، الفوز بفارق أنف عن «المريب» في الشوط الخامس لمسافة 1800 متر – هانديكاب، على لقب زاخر، ومسجلاً 2:04:27 دقيقة.

وخالف «إن كيم» لحمزة على الطائي، بإشراف إبراهيم الحضرمي، وقيادة سام هتشكوت التوقعات، بفوز مفاجئ في الشوط السادس لمسافة الميل المخصص للخيول المبتدئة، على لقب القطارة، وسجل البطل 1:52:23 دقيقة.

وخطف «الحبي» لناصر عسكر، بإشراف مصبح المهيري، وقيادة جول موبيان، جائزة الشوط الثامن لمسافة 1400 متر على لقب كأس الوثبة ستاليونز لملاك الإسطبلات الخاصة «هانديكاب»، وسجل البطل 1:36:59 دقيقة.

وكان مسك الختام الجواد «أيه أف نافذ» لجمعة إبراهيم بخيت، بإشراف قيس سعيد، وقيادة بيرناردو بينيرو، الذي انتزع جائزة الشوط التاسع لمسافة 1000 متر على لقب كأس الوثبة ستاليونز لملاك الإسطبلات الخاصة «هانديكاب»، وسجل البطل 1:05:90 دقيقة.

شهد السباق وتوج الفائزين، فيصل الرحماني، نائب رئيس اللجنة المنظمة، المشرف العام على السباقات بمضمار نادي العين للفروسية والرماية والجولف، ولارا صوايا، المدير التنفيذي لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، كما شهد السباق حشد جماهيري من محبي وعشاق سباقات الخيول بمضمار نادي العين للسباق.

وأوضح فيصل الرحماني، نائب رئيس اللجنة المنظمة، مشرف عام سباقات الخيل بمضمار العين، أن السباق الحادي عشر، والذي سبق وأن تم تأجيله لسوء الأحوال الجوية، ستوزع أشواطه على السباقات المتبقية بالشروط نفسها، ولا نية لإعادته لاحقاً لضيق الوقت.

وعبر الرحماني عن فخره بنجاحات مضمار العين المستمرة والنتائج التي ظل يحققها، لافتاً إلى أن المضمار العيناوي كان أكثر المضامير استقطاباً للخيول العربية الأصيلة المسجلة خلال سباقات هذا الموسم، بعد أن سهل للملاك والمدربين إشراك خيولهم هذا الموسم.