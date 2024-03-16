تشيلسي يحسم لقاء «الجوارب المتشابهة»!



لندن (رويترز)



سجل تشيلسي المتصدر هدفين في الشوط الأول، ليفوز 3-1 على أرسنال صاحب المركز الثالث، وذلك بفضل هدف من لورين جيمس وثنائية من سيوكي نوسكين، ليتقدم الفائز بفارق ثلاث نقاط في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز للسيدات لكرة القدم، عقب تأجيل انطلاق المباراة بسبب تشابه الجوارب بين الفريقين.

وبهذا الفوز، رفع تشيلسي رصيده إلى 40 نقطة متقدماً على مانشستر سيتي، الذي سيحل ضيفاً على برايتون آند هوف ألبيون «الأحد»، كما يتقدم بفارق ست نقاط عن أرسنال.

وتأجلت انطلاقة المباراة المهمة على ملعب ستامفورد بريدج، بعد أن ارتدى الفريقان الجوارب البيضاء نفسها، ما أجبر الفريق الزائر على القيام بزيارة سريعة لمتجر الهدايا التذكارية الخاص بتشيلسي لشراء جوارب مختلفة.

وظهر أرسنال بجوارب بيضاء معتادة، وهو اللون نفسه الذي يستخدمه تشيلسي متصدر الدوري أثناء اللعب على أرضه.

وعندما عاد الفريقان في النهاية لاستكمال عمليات الإحماء قبل المباراة، ذكرت محطة سكاي سبورتس أن تشكيلة أرسنال اشترت جوارب داكنة من متجر تشيلسي، وارتدتها اللاعبات بعد وضع شريط لاصق فوق شعار تشيلسي الموجود على الجوارب.