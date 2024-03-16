الأحد 17 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

تشيلسي يحسم لقاء «الجوارب المتشابهة»!

تشيلسي يحسم لقاء «الجوارب المتشابهة»!
16 مارس 2024 11:20

 
لندن (رويترز) 

أخبار ذات صلة
توتنهام.. «السقوط المروع»
«السيتي» إلى نصف نهائي كأس إنجلترا


سجل تشيلسي المتصدر هدفين في الشوط الأول، ليفوز 3-1 على أرسنال صاحب المركز الثالث، وذلك بفضل هدف من لورين جيمس وثنائية من سيوكي نوسكين، ليتقدم الفائز بفارق ثلاث نقاط في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز للسيدات لكرة القدم، عقب تأجيل انطلاق المباراة بسبب تشابه الجوارب بين الفريقين.
وبهذا الفوز، رفع تشيلسي رصيده إلى 40 نقطة متقدماً على مانشستر سيتي، الذي سيحل ضيفاً على برايتون آند هوف ألبيون «الأحد»، كما يتقدم بفارق ست نقاط عن أرسنال.
وتأجلت انطلاقة المباراة المهمة على ملعب ستامفورد بريدج، بعد أن ارتدى الفريقان الجوارب البيضاء نفسها، ما أجبر الفريق الزائر على القيام بزيارة سريعة لمتجر الهدايا التذكارية الخاص بتشيلسي لشراء جوارب مختلفة.
وظهر أرسنال بجوارب بيضاء معتادة، وهو اللون نفسه الذي يستخدمه تشيلسي متصدر الدوري أثناء اللعب على أرضه.
وعندما عاد الفريقان في النهاية لاستكمال عمليات الإحماء قبل المباراة، ذكرت محطة سكاي سبورتس أن تشكيلة أرسنال اشترت جوارب داكنة من متجر تشيلسي، وارتدتها اللاعبات بعد وضع شريط لاصق فوق شعار تشيلسي الموجود على الجوارب. 

الدوري الإنجليزي
تشيلسي
مانشستر سيتي
أرسنال
آخر الأخبار
نورة الكعبي خلال ترؤسها وفد الدولة إلى لجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة في نيويورك (من المصدر)
الأخبار العالمية
تأكيد إماراتي على ضرورة حماية النساء والفتيات الفلسطينيات
اليوم 02:47
محمد أبو شهاب يلقي بيان الإمارات أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة (من المصدر)
الأخبار العالمية
الإمارات: التسامح ضرورة أساسية في مكافحة «الإسلاموفوبيا»
اليوم 02:47
فلسطينيون يفتشون في أنقاض مبنى دمره القصف الإسرائيلي بمخيم النصيرات وسط غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
تجدد آمال التوصل لهدنة في غزة مع مشاركة إسرائيل بالمحادثات
اليوم 02:47
«حكماء المسلمين» يرحب باعتماد الأمم المتحدة قرارا بشأن مكافحة كراهية الإسلام
الأخبار العالمية
«حكماء المسلمين» يرحب باعتماد الأمم المتحدة قرارا بشأن مكافحة كراهية الإسلام
اليوم 02:47
أرشيفية
الأخبار العالمية
«الخارجية» الفلسطينية: وقف إطلاق النار المدخل الوحيد لحماية المدنيين
اليوم 02:46
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©