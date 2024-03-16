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شفيونيتك وساكّاري.. «اللقاء المتجدد»

شفيونيتك وساكّاري.. «اللقاء المتجدد»
16 مارس 2024 13:41

 
إنديان ويلز (أ ف ب)

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بلغت البولندية إيجا شفيونتيك المصنفة أولى عالمياً نهائي دورة إنديان ويلز في التنس للألف، لتلاقي اليونانية ماريا ساكّاري التي أقصت الأميركية كوكو جوف حاملة لقب بطولة فلاشينج ميدوز.
وفي مباراة أوقفتها الأمطار مرتين، أهدرت ساكّاري ثلاث نقاط لحسم المباراة في المجموعة الثانية، لكنها تماسكت وتفوّقت على الشابة جوف 6-4,6-7,6-2.
وللمرّة الثانية في ثلاث سنوات، تلاقي اليونانية شفيونتيك في النهائي، بعد سقوطها أمام النجمة البولندية في عام 2022.
في المقابل، احتاجت شفيونتيك، حاملة لقب أربع بطولات كبرى بينها رولان جاروس الفرنسية ثلاث مرات، إلى 69 دقيقة من أجل عودتها إلى المباراة الحاسمة للدورة، وذلك بعد فوزها الصريح على المصنفة 32 الأوكرانية مارتا كوستيوك 6-2,6-1.

التنس
إنديان ويلز
إيجا شفيونتيك
فلاشينج ميدوز
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