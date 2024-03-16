الشارقة والنصر.. «الذكريات 19»



علي معالي (دبي)



أعادت مباراة الشارقة والنصر التي انتهت بالتعادل 2-2، إلى الأذهان ذكريات النتيجة ذاتها بين الفريقين منذ 19 عاماً، وتحديداً في «الملعب الأزرق» النصر، في الجولة السابعة موسم 2005- 2006، وسجل الأهداف يوسف موسى وفالدير «النصر»، وأندرسون، وعبدالعزيز العنبري «الشارقة»، وفي لقاء «الجولة 16» بملعب «الملك» جاءت الأهداف بتوقيع موسى ندياي، وعادل تعرابت «النصر»، وعثمان كمارا «الشارقة»، وشهدت المباراة مساهمة ندياي بآخر 4 أهداف للنصر في الدوري، «هدفان وتمريرتان حاسمتان».

وبالنسبة لكمارا، فإن هدفه الأول جاء بتسديدة قوية زاحفة، ليكون الثالث من خارج المنطقة، من بين 13 هدفاً له في «دوري المحترفين»، كما رفع رصيده في شباك النصر إلى 4 أهداف، وسبق أن سجل «ثنائية» عندما كان معاراً من الشارقة إلى اتحاد كلباء في بداية مشواره.

ويعد التعادل بطعم الخسارة لـ «الملك»، لأنه يؤكد ابتعاد الفريق كثيراً عن طموحات جماهيره، التي بدأت تتلاشى، على عكس ما قدمه الفريق في الموسم الماضي، وفي المقابل تعد نقطة انطلاقة مهمة لـ «العميد» بالنتائج الإيجابية مع شرودر.