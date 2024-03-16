«السباعي» يعزفون «المقطوعة الأولى»!



معتصم عبدالله (دبي)



اقترنت العديد من المشاهد والأهداف في «الجولة 16» من «دوري أدنوك للمحترفين»، بوصف «الأول» أهمها، 7 مشاهد وأهداف، بداية من هدف المهاجم «البديل» أفتانديل دويشويف «19 عاماً» لاعب الوحدة في مرمى حتا، حيث احتفل صاحب الهدف الرابع في المباراة التي انتهت بفوز «العنابي» 4-0 بأول هدف للاعب من قيرغيزستان في «دوري المحترفين».

وعلى استاد نادي الإمارات في رأس الخيمة، احتفل «الصقور» بالفوز الأول على ملعبه في الموسم الحالي على حساب خورفكان 2-1، وشهدت المباراة ذاتها افتتاح عمر سعيد مدافع «النسور» التسجيل في الدقيقة 23، وهو أول أهدافه على الإطلاق في «دوري المحترفين»، خلال موسمه الخامس على التوالي، غير أن الهدف لم يشفع لفريقه في الفوز، بعدما نجح أصحاب الأرض في تسجيل «ثنائية» في الشوط الثاني بوساطة ألكاسير في الدقيقة 61، وضياء سبع في الدقيقة 65.

وشهدت مواجهة شباب الأهلي وضيفه البطائح، احتفال محمد راشد الحمادي مهاجم «الراقي» بأول هدف لفريقه أمام «الفرسان» في «دوري المحترفين» حينما أدرك التعادل في الدقيقة 53، قبل أن يقتنص «أصحاب الأرض» النقاط الثلاث، بفضل الهدف الثاني للمهاجم مؤنس دبور الذي احتفل بدوره بأول «ثنائية» في مشواره في الدوري.

وجاء الاحتفال الأهم بأهداف «الجولة 16» بـ «ثلاثية» المغربي سفيان رحيمي نجم العين المتألق، الذي احتفل بـ «أول هاتريك» في مشواره في «دوري المحترفين» ليسهم بدور فعال في فوز «الزعيم» المستحق على مضيفه عجمان 4-0، وتمسكه بوصافة الترتيب برصيد 34 نقطة من 15 مباراة، مقابل 42 نقطة للوصل المتصدر من 16 مباراة.

ونال جلوبير ليما مدافع النصر، أول بطاقة حمراء على فريقه في الموسم الحالي في الدقيقة 80 لمباراة «العميد» أمام مضيفه الشارقة 2-2، ونال ليما الحمراء الخامسة في مشواره الاحترافي مع «الأزرق» في 5 مواسم، بعد تدخله العنيف على المدافع الشاب ماورو كاتانيتش.

الأول

- دويشويف مهاجم الوحدة أول لاعب من قيرغيزستان يسجل في «دوري المحترفين»

- عمر سعيد لاعب خورفكان احتفل بأول أهدافه في الدوري في مباراته الـ 37

- «الصقور» احتفل بأول فوز على ملعبهم في الموسم أمام «النسور» 2-1

- محمد راشد سجل أول هدف للبطائح في المواجهات أمام شباب الأهلي في المحترفين

- المغربي سفيان رحيمي نجم العين احتفل بأول هاتريك في مشواره في الدوري

- مؤنس دبور مهاجم شباب الأهلي احتفل بأول ثنائية

- جلوبير ليما نال أول بطاقة حمراء على فريق النصر