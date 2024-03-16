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الرياضة

16 فريقاً تتنافس في بطولة خالد بن طناف

16 فريقاً تتنافس في بطولة خالد بن طناف
16 مارس 2024 13:53

 
أبوظبي (الاتحاد)

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وسط حضور جماهيري كبير، شهدت الملاعب الفرعية لنادي بني ياس بالشامخة «ضربة بداية» بطولة خالد بن طناف المنهالي الرمضانية لكرة القدم، ويشارك في المنافسات التي تستمر لمدة 10 أيام 16 فريقاً تم تقسيمها إلى 4 مجموعات، ويصعد الأول والثاني من كل مجموعة إلى ربع النهائي.
حضر الافتتاح، اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، رئيس مجلس إدارة نادي بني ياس، وخالد بن طناف المنهالي، ووليد الحوسني المدير التنفيذي لرابطة المحترفين.
وجاءت مواجهات الانطلاقة مثيرة، وأسفرت عن فوز «الغربية» على «سيوف العاصمة» 5-3، فيما تفوق «الاتحاد الرياضي» على «مجموعة العافية» بهدف، وفريق «المخضرمين» على «الميهال» 6-2، و«الزعيم للوساطة العقارية» على «النخبة» 4-1، وتعادل «الشهامة» مع «مركز الدكتور فراس» 2-2، و«سالزبيري» مع «زايد الخير»1-.1
وشهدت انطلاقة أكبر بطولات منطقة بني ياس الرمضانية حضوراً جماهيرياً كبيراً، فضلاً عن المتابعة من العائلات، واستمتع الجميع بأمسية رائعة صاحبت البطولة من الفعاليات المجتمعية والترفيهية والثقافية.

الإمارات
أبوظبي
بني ياس
الشامخة
أحمد ناصر الريسي
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