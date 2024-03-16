يوكيتش يقبض على ويمبانياما في «معركة العمالقة»

واشنطن (أ ف ب)



في معركة العمالقة، قاد الصربي نيكولا يوكيتش فريقه دنفر ناجتس «حامل اللقب» إلى التفوّق على الفرنسي الواعد فيكتور ويمبانياما نجم سان أنتوينو سبيرز 117-106، في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين «أن بي ايه».

سجّل يوكيتش «2.11 م»، أفضل لاعب في الدوري مرّتين، 31 نقطة في 13 محاولة ناجحة من أصل 19، وأضاف زميله الكندي جمال موراي 15 نقطة و10 متابعات، على ملعب سبيرز في أوستن، تكاساس.

حقق دنفر فوزه الخامس توالياً، وتصدّر المنطقة الغربية مع 47 فوزاً و20 خسارة، بفارق نصف فوز عن أوكلاهوما سيتس ثاندر، في المقابل، يتصدر المنطقة الشرقية والدوري بوسطن سلتيكس «52-14»، وأصبح أول فريق يضمن تأهله إلى الأدوار الإقصائية.

قال «البديل» كريستيان براون الذي حلّ بدلاً من يوكيتش في الدقائق الأخيرة «المركز الأول مهم لنا، ونحقق سلسلة جيّدة، لاعبونا الأساسيون يقومون بعمل مميّز، نلعب جيداً منذ عطلة كل النجوم «أول ستار»، أنا موجود هنا كي أمنح الراحة ليوكيتش وجمال».

في المقابل، سجّل ويمبانيياما «20 عاماً و2.24 م» 17 نقطة في أربع محاولات ميدانية من أصل 12.

أضاف 9 متابعات، سرقتان، تمريرتان حاسمتان، وثلاث صدات، في وقت يترنّح فريقه في قاع ترتيب المنطقة الغربية، وفقد آماله بالتأهل إلى الأدوار الإقصائية «بلاي أوف».

وفي نيو أورليانز، سجّل زيون وليامسون 34 نقطة، ليقود بيليكانز إلى الفوز على لوس أنجلوس كليبرز 112-104.

سجّل المهاجم البالغ 23 عاماً 14 من 21 محاولة ميدانية، وأضاف 7 متابعات، أربع تمريرات حاسمة، وثلاث سرقات.

رفع بيليكانز رصيده إلى 40 فوزاً و26 خسارة، في المركز الخامس ضمن المنطقة الغربية، بفارق فوزين عن كليبرز الرابع الذي غاب عنه جيمس هاردن المصاب بكتفه.

رغم فوز بيليكانز، حاول وليامسون تقليل حجم التوقعات «نريد فقط تحقيق الفوز، كل مباراة مهمة، إذا أردت احتلال موقع جيد في الترتيب، عليك أن تفوز في كل مباراة».

وكان وليامسون سعيداً من الأداء الدفاعي ضد نجمي كليبرز بول جورج وكواهي لينارد «هما من النخبة، ينجحان بتسديد بعض الكرات، عليك أن تكون قوياً بدنياً وتتواصل، هذه كانت خطة المباراة».

سجّل جورج 26 نقطة «10 من 21 محاولة»، بينها ثلاث رميات من خارج القوس، وأضاف لينارد 23 نقطة «8 من 15 محاولة».

وسجّل ديفن بوكر 21 نقطة، ومرّر 11 كرة حاسمة، ليقود فينيكس صنز إلى الفوز على مضيفه تشارلوت هورنتس 107-96.

أضاف جرايسون ألن 17 نقطة، برادلي بيل 16 والبوسني يوسف نروكيتش 13 نقطة، و21 متابعة، لصنز صاحب 39 فوزاً و28 خسارة.

وسجل النجم المخضرم كيفن دورانت 13 نقطة، وبات بحاجة لعشرين ليتخطى شاكيل أونيل صاحب 28.596 نقطة، في المركز الثامن لأكثر المسجلين في تاريخ الدوري.

وكانت دورانت تخطى هذا الموسم حكيم أولاجوان، الفين هايز، موزيس مالون وكارميلو أنتوني في لائحة المسجلين التاريخيين.

في ميامي، سجّل بام أديبايو 22 نقطة، و9 متابعات ليقود هيت إلى الفوز على ديتوريت بيستونز 108-95. وسجّل الإيطالي سيموني فونتيكيو 24 نقطة لديترويت الذي أقصي من المنطقة الشرقية.

في تورونتو، سجّل الألماني فرانتس فاجنر 19 نقطة وباولو بانكيرو 17، خلال فوزو أورلاندو ماجيك على رابتورز الذي خسر للمرة السادسة توالياً 113-103.