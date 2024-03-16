الحمادي يمنح البطائح «الهدف التاريخي»

علي معالي (دبي)



خسر البطائح أمام شباب الأهلي في الدقيقة 97، وضاعت فرصة حصد «النقطة الأولى» في تاريخ الفريق، خلال مواجهاته مع «الفرسان»، وفي الوقت نفسه، أصبح محمد الحمادي أول لاعب من البطائح يهز شباك شباب الأهلي في «الاحتراف»، عندما سجل هدف التعادل لفريقه في الدقيقة 53، ولولا أن مؤنس دبور رجح كفة «الفرسان» بالهدف القاتل.

وحصل الحمادي «26 عاماً» على أعلى درجات التقييم بين زملائه في المواجهة بـ «7.8 من 10»، وبهذا الهدف رفع المهاجم رصيده إلى 3 أهداف هذا الموسم، معادلاً رصيده موسم 2021- 2022 مع بني ياس، منها هدف في شباك سباب الأهلي، ليستعيد الحمادي ذكريات أهدافه في شباك الفرسان بعد 805 أيام، ولكن هذه المرة باستاد راشد وألوان البطائح.