ليفاندوفسكي يتحدث عن لقاء «العواطف والانفعالات»



أنور إبراهيم (القاهرة)



بعد أن أوقعت قرعة ربع النهائي لدوري الأبطال الأوروبي، برشلونة الإسباني في مواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي، تحدث النجم الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم «البارسا» للقناة الثالثة بالتليفزيون «الكتالوني»، مبدياً ثقته الكبيرة في إمكانية تجاوز «الباريسي» في هذا الدور والتأهل إلى نصف نهائي البطولة، وتفاؤله الشديد بحظوظ فريقه للوصول إلى أبعد مدى في البطولة.

وقال «ليفا» الذي وصل برشلونة في «صيف 2022»، إن فريقه سيقدم مباراتين أفضل من مباراتيه أمام نابولي في دورالـ16 للبطولة، ويتغلب على سان جيرمان في الدور الحالي.

وفاز ليفاندوفسكي بالبطولة من قبل مع ناديه السابق بايرن ميونيخ الألماني عام 2020، وكانت المباراة النهائية وقتها أمام سان جيرمان.

واعترف ليفاندوفسكي بأن مواجهة برشلونة وسان جيرمان تشهد الكثير من القصص التي يمكن أن تُحكى، ليس فقط لوجود النجم الفرنسي الخطير كيليان مبابي في صفوف المنافس، وإنما أيضاً لوجود الإسباني لويس إنريكي المدير الفني الذي سبق له اللعب والتدريب في برشلونة، وأيضاً وجود الجناح الفرنسي عثمان ديمبلي الذي كان لاعباً لـ «البارسا» الموسم الماضي، وانتقل هذا الموسم إلى باريس، وقال: «ليفا»: أعتقد أن هذه المواجهة من الممكن أن تكون مشحونة بالعواطف والانفعالات.

ومن جانبها، ذكرت شبكة مونت كارلو سبورت، أن سان جيرمان الذي أخرج ريال سوسيداد في دورالـ16، أمامه هامش مناورة، ويمكنه تجاوز برشلونة الذي يقبع في المركز الثالث للدوري الإسباني «الليجا».

ونقلت الشبكة تصريحاً للبرازيلي ماركينيوس قلب دفاع سان جيرمان و«كابتن» الفريق أكد خلاله أن الفريقين يضمان نجوماً عديدة قادرة على صنع الفارق، وليس هناك فريق مرشح منهما، وإن نسبة فوز أحدهما على الآخر متساوية 50-50.