مولر يستفز هافرتز قبل «موقعة الأبطال»!



أنور إبراهيم (القاهرة)



يبدو أن بايرن ميونيخ الألماني حدد هدفاً جديداً يسعى إليه هذا الموسم، بعد أن تضاءلت بدرجة كبيرة فرص احتفاظه بلقب الدوري الألماني «البوندسليجا» الذي لم يخرج من «أليانزأرينا» طوال عقد كامل، إذ أن باير ليفركوزين المتصدر في طريقه لانتزاع اللقب بعد أن اتسع الفارق بين الفريقين إلى 10 نقاط.

وتؤكد مصادر صحفية ألمانية أن الهدف يتمثل في محاولة الحصول على لقب دوري الأبطال الأوروبي، وحمل الكأس «ذات الأذنين الكبيرتين»، خاصة بعد أن ضم إلى صفوفه نجم هداف لا غبار عليه، هو الإنجليزي هاري كين الذي عوض رحيل الهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي، بل وتفوق عليه.

وتقول المصادر أن «البايرن» يخوض مواجهتين صعبتين أمام أرسنال الإنجليزي في الدور ربع النهائي لهذه البطولة، وهما مختلفتان عن أي مواجهات سابقة بين الفريقين، والتي كان التفوق فيها لمصلحة «البافاري»، لأن الحال تغير بالنسبة لـ «المدفعجية» اعتباراً من الموسم الماضي، حيث تطور الفريق كثيراً، وأصبح منافساً قوياً ينافس على لقب الدوري الإنجليزي «البريميرليج».

وتسمح المواجهتان الجديدتان لهاري كين لاعب توتنهام السابق، بأن يرجع إلى شمال لندن في مهمة ثقيلة أمام «الجانرز»، كما تتيح لزميله في «البايرن» توماس مولر، الفرصة لمواجهة مواطنه كاي هافرتز زميله في منتخب «المانشفت».

ولم يفوّت مولر هذه الفرصة، وإنما انتهزها لتوجيه رسالة استفزازية إلى هافرتز عبر حسابه على «إنستجرام» قائلاً: أرسنال؟، أنا في انتظارك يا صديقي، إنها قرعة جميلة بين فريقين جيدين جداً، ومدينتين جميلتين أيضاً، ومن المؤكد أن الأمور ستكون صعبة في المواجهتين، ولكني أتمتع دائماً بالتفاؤل والإيجابية.

والتقى الفريقان 12مرة من قبل في دوري الأبطال، فاز البايرن في 7 مواجهات مقابل 3 لأرسنال وحسم التعادل مواجهتين، وآخر مواجهتين بين الفريقين يرجع تاريخها إلى موسم 2016-2017، وانتهتا بفوز كاسح للألمان ذهاباً وعودة وبنفس النتيجة 5-1، ولهذا وجب على «المدفعجية» السعي للثأر وتقليل فارق النتائج بينهما على حد قول موقع «ياهو سبورت».