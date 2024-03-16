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الرياضة

جواو فيليكس يعيد ذكريات «الرحالة 10»!

جواو فيليكس يعيد ذكريات «الرحالة 10»!
16 مارس 2024 15:28

مراد المصري (أبوظبي)

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يلتقي أتلتيكو مدريد وبرشلونة، يوم الأحد، في واحدة من أكثر المباريات إثارة في الدوري الإسباني لكرة القدم، وتشكل مواجهة خاصة تحديداً للبرتغالي جواو فيليكس الذي يعود إلى العاصمة، للقاء ناديه الأم، الذي لا يزال يلعب على عهدته على سبيل الإعارة في النادي الكتالوني هذا الموسم، ليعيد ذكريات 10 لاعبين تنقلوا بين الفريقين خلال مسيرته.
آخر الأسماء هو فيليكس الذي انتقل في عام 2019، من بنفيكا إلى أتلتيكو مدريد، وساعد الفريق على الفوز بلقب الدوري الإسباني عام 2021، قبل أن يرحل على سبيل الإعارة الآن إلى أتلتيكو، واللافت أنه سجل هدف فوز برشلونة على منافسه في لقاء الدور الأول، في المباراة التي انتهت 1-0.
الأشهر هو أنطوان جريزمان الذي انتقل إلى برشلونة من أتلتيكو عام 2019، وعاد مرة أخرى بعد عامين فقط، ليواصل المضي على خطى النجاح السابق في العاصمة، وينفرد بالرقم القياسي باعتباره الهداف التاريخي للفريق.
كما انتقل نجم الأوروجواي لويس سواريز من برشلونة إلى أتلتيكو مدريد عام 2020، حيث ساعد الفريق على الفوز بلقب الدوري الإسباني، بعدما سجل 21 هدفاً.
لاعب آخر له ماضٍ في برشلونة، ويلعب حالياً مع أتلتيكو مدريد، وهو ممفيس ديباي لعب موسماً ونصفاً في كتالونيا، قبل أن ينضم إلى فريق دييجو سيميوني في يناير 2023.
سيرجو أجويرو تألق في صفوف أتلتيكو مدريد بين 2006 و2010، وبعد رحلة طويلة في مانشستر سيتي الإنجليزي، عاد للعب مع برشلونة عام 2021، لكن المشاكل الصحية جعلته يعتزل سريعاً.
من أبرز الأسماء الأخرى دافيد فيا، الذي احتفل بلقبين للدوري ولقب دوري أبطال أوروبا في كتالونيا، ثم انتقل إلى أتلتيكو مدريد عام 2013 ليقود فريق سيميوني إلى لقب الدوري في عام 2014.
كان أردا توران أحد أعضاء أتلتيكو الذي فاز بلقب الدوري عام 2014، وأمضى مع النادي الذي يتخذ من مدريد مقراً له أربعة مواسم قبل الانضمام إلى برشلونة، وهناك أضاف لقب دوري آخر إلى سجله قبل أن يعود إلى موطنه تركيا.
بدأ لويس جارسيا مسيرته في أكاديمية برشلونة الشهيرة، لا ماسيا، وبعد قضاء عام واحد في أتلتيكو مدريد موسم 2003-2002، عاد إلى «البلوجرانا»، حيث أمضى موسماً آخر، ثم انضم إلى ليفربول، الذي فاز معه بلقب دوري أبطال أوروبا في إسطنبول، قبل أن يعود إلى مدريد ليلعب مع الروخيبلانكوس بين 2007 و2009.
بيرند شوستر، هو أحد اللاعبين القلائل الذين لعبوا مع ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد، انتقل شوستر إلى إسبانيا ليوقع في البداية مع برشلونة عام 1980، انضم إلى الغريم التقليدي ريال مدريد عام 1988، حيث بقي لمدة موسمين، ثم رحل إلى أتلتيكو مدريد.
كان ماركوس ألونسو والد مدافع برشلونة الحالي الذي يحمل نفس الاسم، لاعباً في أتلتيكو عام 1979، وغادر إلى برشلونة بعد ثلاث سنوات، وعاد لاحقاً إلى «الروخيبلانكوس» عام 1987.

الدوري الإسباني
برشلونة
أتلتيكو مدريد
جواو فيليكس
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