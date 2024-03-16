«صراع التأهل» يشتعل في «كأس منصور بن زايد»

مصطفى الديب (أبوظبي)



تواصلت «سلسلة التعادلات» في المجموعة الأولى لكأس منصور بن زايد لكرة القدم، للمباراة الرابعة على التوالي، بعدما تعادل «مكتب البعثات الدراسية» مع «مدارس الإمارات الوطنية»، وأيضاً «مكتب التدقيق والتطوير المؤسسي» مع «الأرشيف والمكتبة الوطنية».

وعلى ملعب «فندق قصر الإمارات» بأبوظبي، تعادل بطل آخر نسختين فريق «مدارس الإمارات» مع «مكتب البعثات الدراسية» من دون أهداف، وحصل زكريا أكريران، قائد فريق «مكتب البعثات الدراسية»، على جائزة أفضل لاعب في المباراة.

وفي اللقاء الثاني، تقدم «الأرشيف والمكتبة الوطنية»، بهدف محمد فاروق، قبل أن يدرك رونالدو فورنس التعادل لمصلحة «مكتب التدقيق والتطوير المؤسسي»، لينتهي اللقاء بالتعادل 1-1، ومنحت اللجنة المنظمة جائزة أفضل لاعب في المباراة إلى ماسوران جويديور، حارس «الأرشيف والمكتبة الوطنية»، وتساوت جميع فرق المجموعة الأولى في عدد النقاط، عقب نهاية الجولة الثانية، ولكل منهما «نقطتان».

ويتصدر فريق «الأرشيف والمكتبة الوطنية» ترتيب المجموعة، بفارق الأهداف المسجلة ويليه «مكتب التدقيق والتطوير المؤسسي» و«مدارس الإمارات الوطنية»، و«مكتب البعثات الدراسية».

وبحسب لائحة النسخة الحادية عشرة للبطولة، يتم تحديد ترتيب الفرق في دور المجموعات حسب أكبر عدد من النقاط، وفي حال التساوي، يتم الاحتكام إلى نتيجة «المواجهات المباشرة» بين الفرق التي تتساوى في عدد النقاط، وأيضاً فارق الأهداف، وإذا استمر التعادل في الجولة الثالثة الأخيرة، فإن «الفيصل» لركلات الترجيح أو عدد البطاقات الصفراء في جميع مباريات البطولة، وأخيراً القرعة لتحديد المتأهل.

من جانبه وصف مهند سالم العنزي، المدافع السابق للمنتخب الوطني الأول ونادي العين، كأس منصور بن زايد لكرة القدم بالبطولة الجذابة، وقال: جميع الفرق استعدت جيداً للنسخة الحالية، وما رفع من مستوى المنافسات هو زيادة عدد الأجانب إلى 10 لاعبين بالنسبة لكل فريق.

وأضاف قائد فريق «الأرشيف والمكتبة الوطنية»: ننافس لاعبين أجانب يشاركون في المسابقات المحلية، إضافة إلى آخرين من بطولات خارجية ويتمتعون بالجودة، بجانب أن هناك العديد من الأندية المحلية تعمل على متابعة اللاعبين، من أجل ضمهم في الانتقالات، وهو ما ينعكس إيجابياً على الأداء.

وأثنى العنزي على الجوانب التنظيمية والفعاليات المصاحبة للبطولة، وقال: اسم البطولة يجذب الجميع، كما أنها تتمتع بجمالية خاصة داخل الملعب وخارجه، وفخور بالمشاركة في البطولة التي تحظى بدعم لا محدود.

يذكر أن البطولة تُنظم من ديوان الرئاسة بمشاركة 16 فريقا تم تقسيمها إلى 4 مجموعات، ويتأهل الأول والثاني إلى ربع النهائي، وتستمر المنافسات إلى 28 مارس الجاري.