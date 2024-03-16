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الرياضة

فوز الدفاع المدني والشرطة والجامعة في «رياضية عجمان»

فوز الدفاع المدني والشرطة والجامعة في «رياضية عجمان»
16 مارس 2024 19:47

 
عجمان (الاتحاد) 

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شهدت منافسات اليوم الثاني من بطولة كرة القدم، ضمن الدورة الرياضية لحكومة عجمان في نسختها الرابعة التي تنظمها دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان، بالتعاون مع مركز كواترو الرياضي، 8 أهداف في 3 مباريات، لترتفع الحصيلة إلى 19 هدفاً في أول 6 مباريات بالبطولة.
وفاز فريق الدفاع المدني على غرفة عجمان 5-0، في مباراة تألق فيها يوسف محمد من الدفاع المدني فائزاً بنجومية المباراة، وتغلب فريق شرطة عجمان على دائرة الميناء والجمارك بهدف دون مقابل، وحصل محمد بركات عبد الرحمن من شرطة عجمان على جائزة نجم المباراة، فيما انتهت المباراة الثالثة بفوز فريق جامعة المدينة على جامعة عجمان 2-0، وفاز يحيى ماهر من جامعة المدينة بلقب رجل المباراة.
وتستأنف مباريات البطولة اليوم، حيث يلتقي جامعة المدينة عجمان (3 نقاط) بجهاز الرقابة المالية (نقطة واحدة)، ويتطلع غرفة عجمان إلى تحقيق أول انتصار عندما يواجه مصرف عجمان في «لقاء الجريحين»، بينما يلعب دائرة الأراضي والتنظيم العقاري (نقطة واحدة) مع دائرة الميناء والجمارك من دون رصيد من النقاط. 
وتشهد بطولة كرة الطائرة الشاطئية 3 مباريات، تجمع الأولى دائرة البلدية والتخطيط مع أونلي فريش في الساعة العاشرة مساء، ويواجه في المباراة الثانية «واي إم كي» فريق الصقور في الحادية عشرة مساء، أما المباراة الثالثة فتجمع «بالا سايكسز» بفريق «يونايتد سبيكرز».
من ناحية أخرى، أجريت قرعة منافسات كرة السلة، وأسفرت عن نتائج متوازنة للفرق الثمانية التي وزعت على مجموعتين للبطولة التي يستضيفها مركز عجمان الإبداعي، وجاء فريق بيسي في المجموعة الأولى بجوار جامعة المدينة وجامعة عجمان ودائرة الميناء والجمارك، فيما كان فريق إيجليز في المجموعة الثانية بجانب الأكاديمية الأولمبية الوطنية و«ني إيليت» ونادي فرسان الموستانج.

 

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