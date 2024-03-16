400 لاعب يشاركون في الجو جيتسو بـ«ند الشبا»



رضا سليم (دبي)



تنطلق مساء الأحد منافسات بطولة الجو جيتسو، ضمن فعاليات النسخة 11 من «دورة ند الشبا الرياضية» الدورة الرياضية الأكبر من نوعها التي تقام خلال شهر رمضان المبارك في مجمع ند الشبا الرياضي تحت شعار «قدرات لا حدود لها»، ويشارك في البطولة 400 لاعب ولاعبة من المواطنين والمقيمين واللاعبين المحليين والدوليين من داخل وخارج الدولة من مختلف الأندية والأكاديميات، يتنافسون في ثلاث فئات عمرية، هي الناشئين والكبار والأساتذة، وتقام منافسات على مدار يومين في الصالة الرئيسية بمجمع ند الشبا الرياضي بالتعاون مع اتحاد الجو جيتسو، وتقام منافسات فئتي الناشئين والماستر، في اليوم الأول، ومنافسات فئة الكبار في اليوم الثاني.

وتقام المنافسات بنظام خروج المغلوب كما هو معتمد في بطولات الاتحاد، ويتم التنافس في البطولة وفق فئات الرجال 18 سنة فما فوق للأحزمة الأزرق والبنفسجي والبني والأسود للأوزان 62,72,85، و100 كيلوجرام، وفئة الأساتذة 30 سنة فما فوق للأحزمة الأزرق والبنفسجي والبني والأسود للأوزان 62,72,85، و100 كيلوجرام، وفئة السيدات 18 سنة فما فوق للأحزمة الأزرق والبنفسجي والبني والأسود للأوزان 55,62,72، و85 كيلوجراماً، وفئة الناشئين 16-17 سنة للحزامين الأزرق والبنفسجي للأوزان 52,62,73، و85 كيلوجراماً، وفئة الناشئات 16 – 17 سنة للحزامين الأزرق والبنفسجي للأوزان 44,52,63، و75 كيلوجراماً.

من ناحية أخرى، يلتقي فريق هولندا مع فريق الكويت في المباراة النهائية لبطولة «تحدي ند الشبا لفرق البادل»، وذلك بعد أن فاز فريق هولندا على فريق الإمارات بنتيجة 2 – 0، كما نجح فريق الكويت في التغلب على فريق إيران بنتيجة 2-0 أيضاً، وحضر الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس اتحاد البادل تنس، منافسات نصف النهائي.

وفي بطولة البادل للناشئين تحت 18 عاماً، اكتمل عقد المتأهلين إلى الدور نصف النهائي في فئة الأولاد، حيث تغلب طلال الحمادي وقاسم الشرفي على مكتوم بن غدير ومكتوم الكتبي بنتيجة 6-0 و7-5، بينما فاز أحمد الهاشمي إسماعيل ومارتن مارتينيز على محمود عبد الحميد العطار وأحمد المهيري بنتيجة 6-3 و6-2، وتغلب فهد الهولي وحمد الكوخاردي على حمدان الهاشمي إسماعيل واحمد إبراهيم الهاشمي بنتيجة 6-1 و6-، 1 فيما فاز راشد وليد وحيدر علي على عبدالله الهاشمي إسماعيل وهوجو بنتيجة 5-7، و6-4، و11-9.

في الوقت نفسه، تتواصل بطولة تحدي الموانع منافسات قوية بين المشاركين من مختلف الجنسيات والأعمار وتستمر البطولة حتى يوم 21 مارس، ويتنافس فيها المشاركون على جوائز مالية قيمة تبلغ قيمتها 290 ألف درهم.