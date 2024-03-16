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الرياضة

46 دراجاً في سباق المضمار للشباب والناشئين

46 دراجاً في سباق المضمار للشباب والناشئين
16 مارس 2024 19:51

الشارقة (الاتحاد)

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نظم اتحاد الدراجات سباق المضمار للمطاردة الفردية والإقصاء في مضمار زايد بالشارقة لفئتي الشباب والناشئين في ختام الدوري المحلي للفئتين بمشاركة 46 دراجاً من 7 أندية، بحضور خليفة بن عمير نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس اللجنة الفنية.
وشهد سباق المطاردة الفردية للشباب فوز خالد النعيمي لاعب نادي أبوظبي بالمركز الأول وزميله حارب المرزوقي في المركز الثاني، ثم يوسف عبدالله مير من نادي النصر في المركز الثالث، وسيطر الشارقة على المراكز الثلاثة في المطاردة الفردية للناشئين عند طريق عبيد عمر السويدي، الذي جاء في المركز الأول، وسيف محمد آل علي في المركز الثاني، وحمد خليفة في المركز الثالث.
وفاز علي أحمد نصراتي، من نادي الشارقة بالمركز الأول في سباق الإقصاء للشباب وجاء في المركز الثاني حارب المرزوقي من نادي أبوظبي، وخالد النعيمي من نفس النادي في المركز الثالث، وفي فئة الناشئين فاز سيف محمد آل علي من نادي الشارقة بالمركز الأول وصالح نوح الحمادي من نادي أبوظبي حل ثانياً ويوسف بدر البلوشي من نادي النصر.
وعقب انتهاء السباق قام خليفة بن عمير بتتويج الفائزين وسط حضور كبير من الأندية المشاركة في آخر سباقات الموسم للمضمار لفئتي الشباب والناشئين.

 

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