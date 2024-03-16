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الرياضة

اتحاد البلياردو يفتتح مركزاً للعبة بنادي الإمارات

اتحاد البلياردو يفتتح مركزاً للعبة بنادي الإمارات
16 مارس 2024 19:53

رأس الخيمة (الاتحاد)

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استضاف نادي الإمارات برأس الخيمة اجتماعاً مشتركاً تنسيقياً ضم إدارة نادي الإمارات وإدارة اتحاد البليارد والسنوكر، بحضور يوسف عبد الله البطران رئيس مجلس إدارة نادي الإمارات وعادل الخيال، وثاني سالم الشحي أعضاء مجلس الإدارة، كما حضر من جانب اتحاد البليارد والسنوكر خالد آل حسين الحمادي نائب رئيس الاتحاد وخالد محمد الخيلي المدير التنفيذي.
وتأتي الزيارة في إطار تطوير التعاون بين الطرفين لزيادة التنسيق عبر إقامة الأنشطة الرياضية المجتمعية، وتحسين ظروف وبنية ممارسة الألعاب المختلفة، وزيادة نطاقها الجغرافي، على أن يكون التعاون أرحب بين الجانبين.
كما أسفر الاجتماع عن ترحيب نادي الإمارات بإقامة مركز البليارد والسنوكر للرجال والنساء في مقر النادي وتحت إشراف الاتحاد على أن يخصص النادي أحد مرافقه للعبة كمرحلة أولى بعدها سيتم إقامة مركز متكامل في النادي للبليارد والسنوكر، وذلك لزيادة ممارسة اللعبة في نطاقها الجغرافي بدولة الإمارات ورأس الخيمة على وجه الخصوص.
كما تقرر إقامة بطولة رمضانية للبليارد والسنوكر في نادي الإمارات وتحت مظلة الاتحاد.
ورحب يوسف البطران بالوفد الزائر وبمقترح إقامة مركز متكامل للبليارد والسنوكر في إمارة رأس الخيمة ونادي الإمارات، تحديداً يخدم اللعبة واللاعبين من الجنسين، ويزيد من عدد ممارسيها، وأضاف بأن نادي الإمارات يقف دائماً مع أية مبادرة تخدم الرياضة والشباب، حيث إنها تأتي ضمن أهداف واستراتيجية النادي وتوجه قيادتنا الرشيدة الرامية دوماً إلى احتضان الشباب، ومساعدتهم على تنمية حضورهم الرياضي في مختلف الألعاب. 

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اتحاد البلياردو والسنوكر
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