حوار الأذكياء على رقعة الشارقة بمشاركة 200 لاعب



الشارقة (الاتحاد)



تنطلق مساء الأحد منافسات بطولة الشارقة الدولية للشطرنج السريع والخاطف في نسختها الـ 29 التي ينظمها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بمشاركة 200 لاعب، من بينهم 20 أستاذاً دولياً من 27 دولة.

ورفع الشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي، رئيس الاتحاد العربي للشطرنج رئيس نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، أسمى آيات الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لرعايته الكريمة ومكارمه للنادي وللاعبين ولرعايته للبطولة والتي تشهد اليوم مشاركة أعداد كبيرة من اللاعبين الدوليين والأساتذة من خارج وداخل الدولة، حيث إن، البطولة محط أنظار الشطرنجيين على المستوى الدولي وقد تعودنا على التنظيم الناجح والذي يليق بوضع النادي كأكبر نادٍ للشطرنج في العالم.

وقال عمران عبد الله النعيمي نائب رئيس النادي: «بلغ عدد الأساتذة الدوليين الكبار 14 أستاذاً دولياً كبيراً بالإضافة إلى 6 أساتذة دوليين ويشارك 200 لاعب في بطولة الشطرنج السريع و180 لاعباً في بطولة الشطرنج الخاطف».

يرأس لجنة الحكام حكمنا الدولي فيصل محمد الحمادي ويعاونه الحكم الدولي سلمان طارق الطاهر وعامر آل علي وعبد القادر ريس ومدى يازجي وزايد فيصل وطلال البلوشي وبالإضافة إلى عدد آخر من الحكام المحليين المواطنين.