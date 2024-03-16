«هيئة الرياضة» تستضيف العمومية العادية لاتحاد الطائرة

معتصم عبدالله (دبي)

يستضيف مقر الهيئة العامة للرياضة بدبي في التاسعة من مساء الأحد، الاجتماع العادي لعمومية اتحاد الطائرة، في الانعقاد الأخير للعمومية بالدورة الانتخابية الحالية 2020- 2024، تمهيداً للدورة الجديدة 2024- 2028 والتي تلي الانتخابات المقررة قبل نهاية العام الجاري.

وذكر عبد العزيز السلمان الأمين العام لاتحاد الطائرة أن انعقاد اجتماع العمومية الأخير في الدورة الانتخابية الحالية يأتي وفق النظام الأساسي للاتحاد، حيث يناقش الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، ومن بينها اعتماد محضر العمومية السابق، والاطلاع على تقارير الأداء الإداري والمالي والفني، وتقارير المشاركات والمسابقات خلال الموسم الحالي بجانب مناقشة الاقتراحات الواردة من الأندية الأعضاء.

وأشاد الأمين العام لاتحاد الطائرة بسلاسة المسابقات في الموسم الحالي 2023- 2024 في ظل التعاون الكبير ما بين الاتحاد والأندية الأعضاء، لافتاً إلى الإثارة الكبيرة التي غلفت مشوار منافسة «دوري الطائرة» منذ الدور الأول وصولاً إلى تتويج الجزيرة على حساب منافسه الوصل في إياب النهائي 3-2.

وقال: «تتويج الجزيرة باللقب الغائب على مدار أكثر من 20 عاماً، أمام منافس قوي بحث بدوره عن لقب غائب لأكثر من عقدين برهن على تنوع أبطال المسابقات في ظل قوة التنافس بين الأندية، وارتفاع المستوى كامتداد لنجاحات الموسم الماضي أيضاً»، مشيداً بالحضور الجماهيري لمباريات الدوري وارتفاع نسب المتابعة والاهتمام بالمباريات.

وأضاف: «ننتظر بنهاية شهر رمضان الحالي استكمال منافسات الموسم على صعيد مسابقات الرجال بإقامة مسابقتي كأس السوبر وكأس الإمارات على التوالي»، ومن المنتظر أن تنطلق منافسات كأس السوبر الذي يُلعب في الدور الأول بنظام خروج المغلوب في 6 أبريل المقبل، على أن تلعب الفرق الأربعة المتأهلة إلى المرحلة الثانية دورة مجمعة واحدة على ملعب محايد.

في المقابل، تُقام بطولة «كأس الإمارات» خلال الفترة من 4 إلى 12 مايو المقبل في ختام منافسات الموسم الحالي 2023- 2024.