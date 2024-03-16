تشافي: أرشح سان جيرمان لتخطي برشلونة!

برشلونة (أ ف ب)



اعتبر تشافي هرنانديز مدرّب برشلونة الإسباني، أن باريس سان جيرمان الفرنسي مرشّح للفوز، عندما يلتقيان في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.

ورغم أن باريس سان جيرمان، لا يزال لاهثاً وراء لقبه الأول في المسابقة القارية الأولى، إلا أن تشافي يعتقد بأن فريقه المتوّج خمس مرات باللقب المرموق، لا يحظى بصفة المرشّح.

قال تشافي الذي سيتواجه مع مدربه السابق لويس إنريكي المتوّج مدرباً مع برشلونة باللقب القاري في 2015 «أعطيهم صفة المرشّح، فزنا بألقاب أكثر في دوري الأبطال، لكن وضعهم المالي، التعاقد مع اللاعبين «مقارنة» مع قدرتنا على الإنقاق، الوضع ليس مشابهاً».

تابع في مؤتمر صحفي «لكن لن يفوزوا علينا بالأمل، الرغبة والحلم، شاهدنا القرعة سوياً واللاعبون متفائلون ويتطلعون قدماً للمنافسة، ويجب أن نظهر ذلك على أرض الملعب، من السهل أن نتكلم ثم لا نقدّم شيئاً في أرض الواقع، يجب أن نتحدث في الملعب ونظهر موهبتنا وقيمتنا».

وكان سان جيرمان بقيادة كيليان مبابي تفوّق على على برشلونة 5-2 بمجموع المباراتين في ثمن نهائي نسخة 2021.

بيد أن برشلونة بقيادة إنريكي قلب تأخره 0-4 في ذهاب ثمن نهائي 2017 إلى فوز تاريخي 6-1 إياباً على ملعب «كامب نو».

وأشاد تشافي بإنريكي الذي يشرف راهناً على فريق العاصمة الفرنسية «هم من أصعب الفرق التي كنا سنواجهها، أعرف لويس إنريكي وجهازه الفني جيّداً، هو مدرّب لامع ويعملون بشكل ممتاز، لكن لدي الثقة والأمل، واستضافتنا مباراة الإياب هي شيء إيجابي لنا».

ويسافر حامل لقب الدوري الإسباني إلى باريس لخوض الذهاب في 10 أبريل، قبل استضافة ملعب مونتجويك البديل لقاء الرد في 16 منه.

وفي الأسبوع الجاري، يزور برشلونة أتلتيكو مدريد رابع ترتيب الدوري بفارق ست نقاط عن «البلوجرانا».