«دواثلون الشارقة» ينطلق 22 مارس



الشارقة (الاتحاد)



ينظم مجلس الشارقة الرياضي فعالية «دواثلون الشارقة» 22 مارس الجاري، ضمن سلسلة فعالياته المجتمعية لشهر رمضان المبارك، تقام الفعالية التي تشتمل على سباقين للجري والدراجات بالمدينة الجامعية بالشارقة بالتعاون مع عدد من الجهات الداعمة والراعية.

وتشهد الفعالية مشاركة 200 متسابق من الجنسين في فئات «سبرينت» للجري 5 كلم، والدراجة 20 كلم، والجري 2.5 كلم، و«سوبر سبرينت» للجري 2.5 كلم، والدراجة 10 كلم، والجري 2.5 كلم، وجونيور للجري 1.5 كلم، والدراجة 10 كلم، والجري 1.5 كلم، وينطلق السباق الأول لفئة «سبرينت» الساعة التاسعة مساءً، وبعده بفاصل 5 دقائق سباق السوبر سبرينت ثم الجونيور، وتبدأ مراسم تتويج الفائزين بالميداليات ابتداءً من الساعة العاشرة والنصف مساءً.

وصرح الدكتور ياسر عمر الدوخي مدير إدارة الفعاليات الرياضية والمجتمعية بأن الدواثلون من الفعاليات المجتمعية المحببة لدى الرياضيين من مختلف الجنسيات والأعمار.

وأضاف: سعداء بأن ريع هذه الفعالية سيكون لمصلحة جمعية الشارقة الخيرية أسهاماً من المجلس الرياضي في الجانب المجتمعي الخيري في هذا الشهر الكريم، مشيراً أن المجلس يحرص على تنظيمها لتكريس مفهوم الرياضة أسلوب حياة، لاسيما أن مضامير الجري وركوب الدراجات أصبحت متوفرة بكثافة في حدائق ومتنزهات الشارقة، ودعا الدكتور الدوخي هواة الرياضتين لاستثمار الفرصة والمشاركة في الفعالية.