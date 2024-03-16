كين يحطم «الصامد 60» في «البوندسليجا»!



برلين (أ ف ب)



أكد بايرن ميونيخ الصحوة التي بدأها في 24 الشهر الماضي مباشرة، بعد إعلان رحيل مدربه توماس توخيل في نهاية الموسم، وذلك بفوزه الثالث توالياً والرابع في آخر خمس مباريات، وجاء على حساب مضيفه دارمشتات متذيل الترتيب بنتيجة كبيرة 5-2، في المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الألماني لكرة القدم.

ومنذ أن أعلن البايرن في 21 فبراير عن رحيل توخيل عن الفريق في نهاية الموسم، على خلفية ثلاث هزائم متتالية ضد باير ليفركوزن المتصدر 0-3، وبوخوم 2-3 في الدوري، ولاتسيو الإيطالي 0-1 في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال، انتفض النادي البافاري وخرج منتصراً في أربع من مبارياته الخمس وتعادل في الأخرى.

وتأهل في هذه السلسلة إلى ربع نهائي دوري الأبطال بفوزه على لاتسيو 3-0 إياباً، كما اكتسح ماينز 8-1 في المرحلة الماضية من الدوري، وصولاً إلى الفوز على دارمشتات الذي كان السادس له من أصل ست مواجهات جمعته مع الأخير في «البوندسليجا».

وبفوزه التاسع عشر للموسم والأول له خارج الديار في كافة المسابقة، منذ تغلبه على أوجسبورج 3-2 في 27 ديسمبر في الدوري، أبقى البايرن على حظوظه الضعيفة، بإحراز اللقب للمرة الثانية عشرة توالياً بتقليصه الفارق الذي يفصله عن ليفركوزن المتصدر إلى سبع نقاط، وذلك قبل مباراة الأخير مع مضيفه فرايبورج الأحد.

وتحضر فريق توخيل بشكل جيد لما ينتظره بعد النافذة الدولية المخصصة للمنتخبات الوطنية، إذ يتواجه في المرحلة المقبلة على أرضه مع غريمه بوروسيا دورتموند رابع الترتيب.

وخلافاً لمباراة الذهاب التي خرج منها منتصراً بنتيجة كاسحة 8-0، وجد البايرن نفسه متخلفاً أمام مضيفه القابع في ذيل الترتيب، بعدما فشل في ترجمة محاولاته العشر في نصف الساعة الأول، وذلك بهدف لتيم سكاركه بعد تمريرة من النمساوي ماتياس هونساك (28).

لكن رد البايرن جاء سريعاً، إذ أدرك التعادل في الدقيقة 36، حين توغل ألكسندر بافلوفيتش قبل أن يعكس الكرة التي وصلت إلى الإنجليزي هاري كين، ومنه إلى جمال موسيالا الذي أودعها الشباك.

وعندما كان الشوط الأول يلفظ أنفاسه الأخيرة، ضرب كين بهدف التقدم بكرة رأسية بعد عرضية يوزوا كيميتش، رافعاً رصيده إلى 31 هدفاً في صدارة ترتيب هدافي الدوري، و37 في 35 مباراة خاضها حتى الآن في كافة المسابقات خلال موسمه البافاري الأول.

وبذلك، بات مهاجم توتنهام السابق أول لاعب يسجل أكثر من 30 هدفاً في موسمه الأول في الدوري، متفوقاً على أوفي زيلر الذي سجل 30 هدفاً مع هامبورج في الموسم الأول من الدوري بمسماه الحالي «البوندسليجا» 1963-1964.

وبدأ البايرن الشوط الثاني بضربة بعد إصابة بافلوفيتش الذي اضطر لترك مكانه إلى النمساوي كونراد لايمر (58)، إلا أن ذلك لم يؤثر على اندفاع الضيف الذي حسم النتيجة بشكل كبير بفضل موسيالا مجدداً وذلك بعد مجهود فردي وتلاعبه بأكثر من مدافع في منطقة الجزاء قبل التسديد في الشباك (64).

ومن أول لمسة له للكرة، تمكن العائد مؤخراً من الإصابة سيرج جنابري من إضافة الهدف الرابع بعد تمريرة متقنة من المتألق موسيالا (74).

وتعرض البايرن بعدها لضربة أخرى بإصابة كين خلال محاولته متابعة كرة مرتدة من العارضة بعد محاولة من موسيالا، فارتطم الإنجليزي بالقائم الأيسر، تاركاً مكانه للكاميروني إريك تشوبو موتينج (82) الذي لعب دوراً في الهدف الخامس، بعدما سيطر على الكرة بصدره على باب المرمى ثم تركها للبديل الآخر الفرنسي ماتيس تيل الذي تابعها في الشباك (3+90).

وكانت نهاية المهرجان التهديفي بهدف لأصحاب الأرض عبر السويدي أوسكار فيلهيلمسون (5+95).

وسجل أوجسبورج رقماً قياسياً شخصياً بتحقيقه فوزه الرابع توالياً لأول مرة في تاريخ مشاركاته في دوري الكبار، وجاء على حساب مضيفه فولفسبورج 3-1، في لقاء تخلف خلاله بهدف النمساوي باتريك فيمر (9) الذي طُرِد في الدقيقة 45، ما فتح الباب أمام الضيوف لإنهاء الشوط الأول متعادلين بفضل أرنه ماير (2+45) قبل أن يضيفوا هدفين في الثاني بواسطة الكرواتي كريستيان ياكيتش (61 و79).

ورفع أوجسبورج رصيده الى 35 نقطة في المركز السابع وأبقى بالتالي على حظوظه بالمشاركة القارية الموسم المقبل، أقله في مسابقة «كونفرنس ليج»، فيما تجمد رصيد فولفسبورج عند 25 نقطة في المركز الرابع عشر.

وفي المباريات الأخرى، عاد فيردر بريمن خاسراً من العاصمة أمام أونيون برلين 1-2، ليتجمد رصيده عند 28 نقطة في المركز العاشر، مقابل 28 لمضيفه في المركز الثالث عشر بفارق الأهداف خلف بوروسيا مونشنجلادباخ المتعادل مع مضيفه هايدنهايم الحادي عشر 1-1.

وحقق ماينز فوزه الثالث فقط هذا الموسم وجاء على حساب بوخوم 2-0، رافعاً رصيده إلى 19 نقطة في المركز السادس عشر الذي يخول صاحبه خوض ملحق الصعود والهبوط، بفارق 6 نقاط خلف ضيفه الخامس عشر.