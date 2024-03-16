«الصدمة» تُبعد ديوكوفيتش من «ماسترز ميامي»!



ميامي (أ ف ب)



انسحب الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف أول عالمياً، من دورة ميامي لماسترز الألف نقطة في التنس والتي تنطلق الأربعاء، وذلك وفق ما أعلن في حسابه على موقع «أكس».

ويأتي انسحاب ابن الـ36 عاماً بعد صدمة خروجه هذا الأسبوع من الدور الثالث لدورة إنديان ويلز لماسترز الألف نقطة على يد الإيطالي المغمور لوكا ناردي.

وكتب الفائز بـ24 لقباً كبيراً في إنجاز قياسي «للأسف، لن ألعب في ميامي المفتوحة هذا الموسم، في هذه المرحلة من مسيرتي، أحاول تحقيق التوازن بين روزنامتي الشخصية والمهنية، أنا آسف لأني لن أتمكن من تجربة شعور التواجد بين أفضل المشجعين وأكثرهم حماساً في العالم».

وجاء الانسحاب من ثاني دورات الماسترز لهذا الموسم، خلافاً لما أدلى به الصربي بعد خروجه من دورة إنديان ويلز التي شكلت عودته الى الملاعب الأميركية، بعد غياب لأعوام عدة، على خلفية رفضه تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وقال ديوكوفيتش بعد خسارته المفاجئة أمام ناردي، إنه يعتزم المشاركة في دورة ميامي التي أحرز لقبها ست مرات في مسيرته، آخرها عام 2016.

ولم تكن بداية الموسم موفقة، إذ وبعد خسارته في ربع نهائي كأس يونايتد أمام الأسترالي أليكس دي مينور، انتهى مشوار الصربي في بطولة أستراليا المفتوحة في نصف النهائي على يد الإيطالي يانيك سينر، قبل أن يخرج من إنديان ويلز هذا الأسبوع.