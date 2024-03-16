«الريال».. «الهروب 10»!



مدريد (أ ف ب)



ابتعد ريال مدريد 10 نقاط مؤقتاً عن وصيفه جيرونا، بفوزه العريض على مضيفه أوساسونا 4-2 في المرحلة التاسعة والعشرين من بطولة إسبانيا لكرة القدم.

ورفع «الملكي» رصيده إلى 72 نقطة، وخاض الفريق المباراة، في غياب هدافه الإنجليزي جود بيلينجهام بداعي الإيقاف، لكنه احتاج إلى أربع دقائق لافتتاح التسجيل بواسطة البرازيلي فينيسيوس جونيور الذي انتزع الكرة من مدافع أوساسونا أليخاندرو كارتينا وأودعها الشباك.

بيد أن فريق العاصمة لم ينعم طويلاً بالهدف، لأن أوساسونا أدرك التعادل بعد دقيقتين فقط، عبر الكرواتي أنتي بوديمير غير المراقب داخل المنطقة، ليتابع الكرة داخل الشباك.

ونجح ريال في التقدم مجدداً، بعد لعبة ثلاثية رائعة، بدأها براهيم دياز الذي اختار الدفاع عن ألوان المغرب خلال الأسبوع الحالي، واختاره المدرب وليد الركراكي ضمن تشكيلته للمباراتين الوديتين ضد أنجولا وموريتانيا أواخر الشهر الحالي، ومنه إلى الأوروجوياني فيديريكو فالفيردي الذي مررها باتجاه الظهير الأيمن داني كارفاخال، سددها الأخير داخل المرمى «18».

ووسع دياز الفارق بعد أن راوغ مدافعاً، وسدد الكرة بيمناه على يسار الحارس سيرخيو هيريرا «61»، رافعاً رصيده الى خمسة أهداف هذا الموسم.

ووجه «الريال» الضربة القاضية لأوساسونا، عندما ترك فالفيردي الكرة إلى فينيسيوس، سار بها الأخير على الجهة اليسرى، قبل أن يطلقها زاحفة في الزاوية المعاكسة «64»،

والهدف هو الثاني عشر لفينيسيوس هذا الموسم في الدوري، والثامن عشر في مختلف المسابقات.

وكان بوسع البرازيلي أن يسجل «الهاتريك» بعد دقيقتين، لكنه سدد خارج الخشبات الثلاث.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، سجل أوساسونا هدفاً شرفياً بواسطة إيكر مونيوس الذي سدد كرة زاحفة مرت بين ساقي حارس ريال الأوكراني أندري لونين.

وكاد مهاجم ريال الشاب التركي أردا جولر يسجل هدفاً استعراضياً رائعاً من منتصف الملعب، لكن كرته ارتدت من العارضة في الثواني الأخيرة، عندما لمح حارس أوساسونا هيريرا بعيداً عن مرماه.

وكان ريال مدريد فاز ذهاباً على أوساسونا برباعية نظيفة في أكتوبر الماضي،

وفشل أوساسونا بالتالي في تحقيق فوزه الأول على ريال مدريد منذ 30 يناير عام 2011.