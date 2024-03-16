كوفنتري في نصف نهائي كأس إنجلترا بعد 37 عاماً

لندن (أ ف ب)



بهدفين في الوقت بدل الضائع، أقصى كوفنتري سيتي من الدرجة الثانية مضيفه ولفرهامبتون 3-2، وبلغ نصف كأس إنجلترا في كرة القدم للمرة الأولى منذ 1987.

عاشت جماهير ملعب مولينو سيناريوهات متضاربة، تقدّم الضيوف أولاً عبر المهاجم إليس سيمز (53)، قبل أن ينجح ولفرهامبتون بقلب الطاولة في آخر عشر دقائق، بهدفين حملا توقيع الظهير الأيسر الجزائري راين آيت- نوري (83)، والإسباني الشاب أوجو بوينو (80).

لكن الكلمة الأخيرة كانت لكوفنتري، بطل نسخة 1987 الذي صدم الجماهير المحلية بثنائية قاتلة، عبر سيمز (90+7) والأميركي حاجي رايت (90+10).

وغاب عن ولفرهامبتون ثلاثي المقدمة البرتغالي بيدرو نيتو، والكوري الجنوبي هوانج هي-تشان والبرازيلي ماتيوس كونيا بسبب الإصابة.