الأحد 17 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

ديبالا خارج قائمة «التانجو»

ديبالا خارج قائمة «التانجو»
16 مارس 2024 22:02

 
ميلانو (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
فيليبسن بطل سباق «ميلان - سان ريمو»
مانيان.. «الحالة مطمئنة»


يغيب الأرجنتيني باولو ديبالا عن وديتي السلفادور وكوستاريكا، بعد إعلان فريقه روما الإيطالي عن إصابته بفخذه.
وقال فريق العاصمة، في بيان، إن المهاجم الدولي تعرض لإصابة «طفيفة بتمزق» بفخذه الأيمن، خلال تمارين الجمعة، ليغيب عن مواجهتي بطلة العالم المقررتين في الولايات المتحدة.
وتلعب الأرجنتين مع السلفادور في فيلادلفيا في 23 مارس، ثم كوستاريكا في لوس أنجلوس بعدها بأربعة أيام.
ويغيب ابن الثلاثين سنة عن مباراة روما في الدوري الإيطالي ضد ساسوولو الأحد، حيث يأمل «جالوروسي» في تعزيز آماله بالتأهل إلى دوري أبطال أوروبا.
ويحتل روما المركز الخامس، بفارق ست نقاط وراء بولونيا الفائز على إمبولي 1-0 الجمعة، لكن إيطاليا مرشحة لنيل مقعد خامس إضافي في دوري الأبطال التي سيتغير نظامها الموسم المقبل، بفضل نتائج فرقها في الأندية القارية.
ويتألق ديبالا هذه السنة، مسجلاً عشرة أهداف في مختلف المسابقات.
ويتواجه روما مع مواطنه ميلان في ربع نهائي الدوري الأوروبي «يوروبا ليج» الشهر المقبل.

الأرجنتين
روما
باولو ديبالا
يوروبا ليج
ميلان
آخر الأخبار
نورة الكعبي خلال ترؤسها وفد الدولة إلى لجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة في نيويورك (من المصدر)
الأخبار العالمية
تأكيد إماراتي على ضرورة حماية النساء والفتيات الفلسطينيات
اليوم 02:47
محمد أبو شهاب يلقي بيان الإمارات أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة (من المصدر)
الأخبار العالمية
الإمارات: التسامح ضرورة أساسية في مكافحة «الإسلاموفوبيا»
اليوم 02:47
فلسطينيون يفتشون في أنقاض مبنى دمره القصف الإسرائيلي بمخيم النصيرات وسط غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
تجدد آمال التوصل لهدنة في غزة مع مشاركة إسرائيل بالمحادثات
اليوم 02:47
«حكماء المسلمين» يرحب باعتماد الأمم المتحدة قرارا بشأن مكافحة كراهية الإسلام
الأخبار العالمية
«حكماء المسلمين» يرحب باعتماد الأمم المتحدة قرارا بشأن مكافحة كراهية الإسلام
اليوم 02:47
أرشيفية
الأخبار العالمية
«الخارجية» الفلسطينية: وقف إطلاق النار المدخل الوحيد لحماية المدنيين
اليوم 02:46
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©