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كوبر يواصل الاستغناء عن خدمات السومة

كوبر يواصل الاستغناء عن خدمات السومة
16 مارس 2024 22:07

 
دمشق (أ ف ب)

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غاب المهاجم عمر السومة مجدداً عن تشكيلة منتخب سوريا لكرة القدم التي استدعاها المدرب الأرجنتيني هكتور كوبر لمباراتي ميانمار، ضمن الجولتين الثالثة والرابعة للمجموعة الثانية من التصفيات المشتركة لمونديال 2026 وكأس أسيا 2027.
وكان السومة (34 عاماً)، الهداف التاريخي للدوري السعودي، واللاعب الحالي مع النادي العربي القطري، قد استبعد عن تشكيلة منتخب «نسور قاسيون» التي بلغت ثمن نهائي كأس آسيا الأخيرة في قطر، عندما خسرت أمام إيران بركلات الترجيح.
ورغم تعبيره عن رغبته بالعودة عن اعتزاله بعد استبعاده، لم يرد اسم السومة (21 هدفاً في 40 مباراة دولية)، ضمن لائحة من 24 لاعباً استدعاها المدرب الأرجنتيني المخضرم السبت.
وقال صلاح رمضان رئيس الاتحاد السوري في تصريحات إذاعية «كوبر هو صاحب القرار، وقد انتقى الأسماء بناءً على رغبته دون تدخل أي طرف، وهو المسؤول عن اختياراته وليس الاتحاد».
كما غاب عن التشكيلة مهاجم الوحدة الإماراتي عمر خربين، ومهاجم إليانسا ليما البيروفي بابلو صباغ بداعي الإصابة.
وتلعب سوريا في الجولة الثالثة مع ميانمار في 21 مارس الجاري خارج أرضها، قبل أن تلتقيها مجدداً في الجولة الرابعة في الدمام السعودية في 26 منه.
وفازت سوريا التي لم تشارك في تاريخها بكأس العالم، على كوريا الشمالية 1-0، وخسرت في الثانية أمام اليابان 0-5. تحتل المركز الثالث برصيد 3 نقاط خلف اليابان المتصدرة (6).
تضم التشكيلة، إبراهيم عالمة (تشرين)، طه موسى (الفتوة)، عمرو جنيات (الوحدة)، مؤيد الخولي، مؤيد عجان (الجيش)، مارديك مردكيان (حطين)، محمود الأسود (الكرامة)، أحمد مدنية (الفيصلي الأردني)، الياس هدايا (أوتسكيتنس السويدي)، ثائر كروما (مومباي سيتي الهندي)، عمر ميداني (النصر الكويتي)، عبد الرحمن ويس (كاليثيا اليوناني)، أيهم أوسو (قادش الإسباني)، خليل الياس (جوهور دار التعظيم الماليزي)، محمود داهود (شتوتجارت الألماني)، إيزيكيل العم (إندبندينتي ريفادافيا الأرجنتيني)، إلمار إبراهيم (سكوفدة السويدي)، فهد اليوسف (الشرطة العراقي)، عمار رمضان (دونايسكا ستريدا السلوفاكي)، داليهو إيراندوست (برومابويكارنا السويدي)، نوح شمعون (رايندرز الدانماركي)، إبراهيم هيسار (فولاد خوزيستان الإيراني)، أنتونيو يعقوب (جيفلي السويدي)، علاء الدالي (نفط ميسان العراقي).

سوريا
هيكتور كوبر
عمر السومة
عمر خريبين
الوحدة
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