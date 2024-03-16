ستراسبورج.. «أول فرحة»



باريس (أ ف ب)



عاد ستراسبورج من ملعب ضيفه ومنافسه على البقاء نانت، بفوزه الأول في الدوري الفرنسي لكرة القدم منذ بداية عام 2024، وجاء بنتيجة 3-1 في المرحلة السادسة والعشرين من «ليج 1».

ولم يذق ستراسبورج طعم الفوز في الدوري، منذ أن تغلب على ضيفه ليل 2-1 في 20 ديسمبر في المرحلة السابعة عشرة، مكتفياً بثلاثة تعادلات في ثماني مباريات، لكنه تمكن السبت من تحقيق فوزه السابع للموسم على حساب فريق ينافسه من أجل البقاء.

وبعدما أنهى الشوط الأول متعادلاً بهدف للمخضرم كيفن جاميرو (3) مقابل هدف للسويسري إيراي كومير (36)، حسم ستراسبورج المواجهة في الثاني بفضل ثنائية للهولندي إيمانويل إيميجا (62 و78) الذي رفع رصيد فريقه إلى 29 نقطة في المركز الثاني عشر مؤقتاً، بفارق 4 نقاط عن نانت السادس عشر الذي مني بهزيمته الخامسة عشرة للموسم.