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الرياضة

كين يثير المخاوف بعد «حادث القائم»!

كين يثير المخاوف بعد «حادث القائم»!
16 مارس 2024 23:08

 
برلين (د ب أ)

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غادر هاري كين هداف الدوري الألماني لكرة القدم المباراة التي انتهت بفوز فريقه بايرن ميونيخ على دارمشتات بنتيجة 5-2، متأثراً بالإصابة.
وقال توماس توخيل، مدرب بايرن ميونيخ للصحفيين عقب اللقاء «لقد تعرض كين لالتواء في الكاحل، واضطر لوضع الثلج على موضع الألم، وننتظر التشخيص الدقيق للإصابة». وأصيب قائد منتخب إنجلترا الذي يتصدر قائمة هدافي الدوري الألماني برصيد 31 هدفاً، بسبب اصطدامه بالقائم، أثناء محاولته الوصول إلى كرة، سددها زميله جمال موسيالا، وارتدت من العارضة.
وأكد كريستوف فرويند المدير الرياضي لنادي بايرن ميونيخ أن كين يسافر إلى إنجلترا للحاق بصفوف منتخب بلاده الذي يخوض مباراتين وديتين ضد البرازيل وبلجيكا.
وأضاف فرويند «نناقش الأمر بعناية شديدة، ولا مجال للمخاطرة، ونأمل ألا تكون الإصابة قوية، وأن يعود هاري كين إلى الملاعب سريعاً».
في المقابل، وافق النادي البافاري على انضمام لاعبه ألكسندر بافلوفيتش لمنتخب ألمانيا للمرة الأولى، استعداداً لخوض مباراتين وديتين ضد فرنسا وهولندا هذا الشهر.
وخرج لاعب الوسط الشاب بعد مرور ساعة من مباراة بايرن ميونيخ ضد دارمشتات متأثراً بتورم في عينه، بعد اصطدام برأس المنافس.
وأشار اللاعب البالغ 31 عاماً «الإصابة ليست خطيرة، لا أعاني من جروح، وكل شيء على ما يرام».

 

الدوري الألماني
البوندسليجا
بايرن ميونيخ
هاري كين
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