ليتشي يتنفس بعد «النطحة»!



روما (أ ف ب)



خرج ليتشي منتصراً من اختباره الأول، بعد إقالة مدربه روبرتو دافيرسا لنطحه مهاجم فيرونا الفرنسي توما هنري الأحد الماضي 0-1، وجاء ذلك على حساب مضيفه الجريح ساليرنيتانا الأخير 1-0 في المرحلة التاسعة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وبعد اندلاع عراك بين لاعبي ليتشي وفيرونا والجهازين الفنيين في نهاية مباراة المرحلة الماضية، توجه دافيرسا نحو هنري، وقام بنطحه ليقوم حكم المباراة بطردهما.

ودفع ابن الـ48 عاماً ثمن هذه الحركة بخسارته الوظيفة التي استلمها الصيف الماضي، تاركاً مكانه للوكا جوتي «56 عاماً» الذي نجح في اختباره الأول، وأهدى ليتشي فوزه الثاني فقط في آخر 13 مرحلة والسادس للموسم، ليرفع رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثالث عشر موقتاً.

وفي المقابل، يسير ساليرنيتانا نحو العودة إلى الدرجة الثانية، بعد ثلاثة مواسم بين الكبار، بعدما تجمد رصيده عند 14 نقطة في المركز الأخير، بفارق 11 نقطة عن منطقة الآمان.

وواصل تورينو أداءه الدفاعي اللافت بمحافظته على نظافة شباكه لـ14 مباراة في المراحل الـ29 الأولى من الموسم في إنجاز لم يحققه منذ موسم 1991-1992 (16 مباراة) وفق «أوبتا» للإحصاءات، وذلك بفوزه على مضيفه أودينيزي بهدفين سجلهما الكولومبي دوفان ساباتا (11) والكرواتي نيكولا فلازيتش (53)، رافعاً رصيده الى 41 نقطة في المركز العاشر موقتاً.

وواصل مونزا نتائجه الجيدة، وبات تاسعاً موقتاً بفوزه على ضيفه كالياري بهدف سجله في الدقيقة 42 دانييلي مالديني، نجل أسطورة ميلان والمنتخب الإيطالي سابقاً باولو مالديني.