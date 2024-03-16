«السيتي» إلى نصف نهائي كأس إنجلترا



لندن (أ ف ب)



تابع مانشستر سيتي دفاعه بنجاح عن لقبه بطلاً لكأس إنجلترا في كرة القدم، بفوزه على ضيفه نيوكاسل 2- صفر ليبلغ الدور نصف النهائي، وسجل البرتغالي برناردو سيلفا الهدفين في الدقيقتين 13 و31.

وكان مانشستر سيتي تغلب على جاره «اليونايتد» 2-1 في نهائي الموسم الماضي الذي شهد تحقيقه ثلاثية بفوزه أيضاً بالدوري الإنجليزي الممتاز، ودوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه.

غاب صانع ألعاب «السيتي»، البلجيكي الدولي كيفن دي بروين لمعاناته من إصابة عضلية أدت إلى استبعاده عن مباريات منتخب بلاده الودية أواخر الشهر الحالي، ولم يشارك أيضاً الحارس البرازيلي إيدرسون الذي أصيب خلال لقاء القمة ضد ليفربول الأحد الماضي في الدوري «1-1»، وحل بدلاً منه الألماني ستيفان أورتيجا.

في المقابل، غاب عن نيوكاسل مهاجماه كالوم ويلسون، والبرازيلي جولينجتون بداعي الإصابة.

وثأر مانشستر سيتي لخسارته في الدور الثالث من كأس رابطة الأندية المحترفة أمام نيوكاسل بالذات 0-1 في أواخر سبتمبر الماضي على ملعب الأخير «سانت جيمس بارك».

واحتفظ «السيتي» بسجله خالياً من الهزائم على «استاد الاتحاد» في 39 مباراة توالياً في مختلف المسابقات، وتحديداً منذ ديسمبر 2022.

ولا يزال «السيتي» يحارب على ثلاث جبهات، حيث يتخلف بفارق نقطة واحدة عن أرسنال وليفربول في الدوري المحلي، كما بلغ ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث سيخوض مواجهة مرتقبة ضد ريال مدريد الإسباني الشهر المقبل.

كان «السيتي» الطرف الأفضل في الشوط الأول، ونجح في تسجيل هدفين عبر برناردو سيلفا، الأول عندما سدد كرة ارتطمت بمدافع نيوكاسل العملاق دان بيرن وسقطت فوق الحارس السلوفاكي مارتن دوبرافكا «13».

وجاء الثاني بسيناريو مماثل تقريباً، عندما سدد البرتغالي كرة مباغتة ارتطمت برأس المدافع الهولندي ستيف بوتمان خادعة دوبرافكا «31».

وحصل مهاجم نيوكاسل السويدي الدولي ألكسندر إيزاك على فرصة جيدة لتقليص الفارق لكن أورتيجا تصدى لتسديدته «على الطاير» أواخر الشوط الأول.

وكاد هداف «السيتي»، النرويجي إرلينج هالاند يضيف الهدف الثالث، لكن كرته الزاحفة من مشارف المنطقة مرت إلى جانب القائم «55».