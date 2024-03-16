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توتنهام.. «السقوط المروع»

توتنهام.. «السقوط المروع»
16 مارس 2024 23:51

 
لندن (د ب أ)

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ثبت فولهام أقدامه في منطقة الأمان بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بفضل فوزه المثير على ضيفه توتنهام 3-صفر، في المرحلة التاسعة والعشرين.
وانتهى الشوط الأول بتقدم فولهام؛ بهدف حمل توقيع البرازيلي رودريجو مونيز في الدقيقة 42، وفي الشوط الثاني أحرز الصربي ساشا لوكيتش الهدف الثاني لفولهام في الدقيقة 49، ثم سجل رودريجو مونيز الهدف الثاني له والثالث لأصحاب الأرض في الدقيقة61.
الفوز رفع رصيد فولهام إلى 38 نقطة في المركز الثاني عشر، وتوقف رصيد توتنهام عند 53 نقطة في المركز الخامس.
وسجل فولهام انتصاره الثاني على التوالي، في الوقت الذي خسر فيه توتنهام للمرة الأولى بعد انتصارين متتاليين.

الدوري الإنجليزي
فولهام
توتنهام
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