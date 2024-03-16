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الرياضة

العروبة يعزز صدارة «الأولى»

العروبة يعزز صدارة «الأولى»
17 مارس 2024 00:23

 
معتصم عبد الله (دبي)‬‬‬‬

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عاد العروبة «المتصدر» إلى «سكة الانتصارات» سريعاً، بفوزه على ضيفه الذيد 1-0، فيما استعاد الظفرة ذاكرة الفوز، بعدما حول تأخره أمام ضيفه الفجيرة بهدف إلى فوز 2-1، فيما تغلب دبا على مضيفه جلف يوناتيد 3-1، وحقق الرمس فوزه الثالث في الموسم على حساب جلف أف سي 1-0، في انطلاق «الجولة 24» لدوري الدرجة الأولى.
وتستكمل الجولة «الأحد» بمواجهات العربي ودبا الحصن، التعاون وسيتي، الجزيرة الحمراء ومصفوت، الحمرية ومسافي، فيما يغيب يونايتد «الثالث» برصيد 36 نقطة بداعي الراحة.
ويدين العروبة في العودة إلى «سكة الانتصارات»، بعد تعثره بالخسارة في الجولة الماضية أمام دبا 0-1، إلى هدف لاعب الوسط سايمون كابرال في الدقيقة 24، والذي قاده إلى الفوز على ضيفه الذيد، ليرفع رصيده إلى 55 نقطة، مقابل 25 نقطة للذيد الحادي عشر.
وارتقى دبا إلى المركز الثالث برصيد 39 نقطة، بفوزه على جلف يونايتد 3-1، وسجل محمد المربوعي «ثنائية» في الدقيقتين 60 و82، والفوسيني جاساما في الدقيقة 93، فيما سجل «البديل» سابمسون أجيابونج هدف جلف في الدقيقة 66، وشهدت المباراة طرد أرتورو كويو لاعب دبا بالإنذار الثاني في الدقيقة 37.
بدوره استعاد الظفرة ذاكرة الفوز الغائبة في الجولات الخمس الأخيرة، بعدما حول تأخره أمام ضيفه الفجيرة بهدف أنجيل مونتيلا في الدقيقة 56، إلى فوز 2-1 بفضل «ثنائية» فيكتور سانتوس في الدقيقة 66، وتوناني أفوب في الدقيقة 82، ورفع «الفارس» رصيده إلى 37 نقطة، في المركز الرابع «مؤقتاً»، مقابل 33 نقطة لـ «الذئاب» المتراجع إلى المركز السابع. 

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