تألق «لهفتي» و«داراميثوس» في ختام سباقات مضمار جبل

عصام السيد (دبي)

تُوج سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بطلاً للملاك، في نهاية موسم سباقات مضمار جبل للخيول، برصيد 26 فوزاً، وبفارق كبير عن أقرب منافسيه، فيما حصد المدرب مايكل كوستا لقب المدربين، والفارس بن كوين بطولة الفرسان، أمس، وتألف الحفل الذي ترعاه مجموعة من الشركات والمؤسسات الوطنية، من 7 أشواط، وبلغت قيمة الجوائز المالية 1.4 مليون درهم.

وحققت المهرة «لهفتي» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بإشراف مايكل كوستا، وقيادة بن كوين، فوزاً لافتاً في سباق جبل علي ديستاف «شروط»، برعاية الشعفار للاستثمار، في الشوط الثالث لمسافة 1400 متر، مسجلة 1:26:75 دقيقة.

ودافع «داراميثوس» للشيخ عبد العزيز النعيمي، بإشراف مصبح المهيري، وقيادة أوسكار شافيز، بنجاح عن لقب جبل علي ستيكس «قوائم» في الشوط السادس والرئيس البالغ إجمالي جوائزه 500 ألف درهم برعاية «آرم القابضة»، وسجل البطل 1:58:52 دقيقة.

وأظهر الفارس العُماني قيس سعيد على صهوة «ناجح» لإسطبلات الريف، بإشراف د.جابر بيطار، شجاعة كبيرة في تخطي منافسه المرشح الأول «مرموق»، بفارق طول في الشوط الأول، بسباق كأس الوثبة ستاليونز برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان على مسافة 1200 متر - هانديكاب، مسجلاً 1:20:63 دقيقة.

وخطف «ميجور سينامون» للمالك، والمدرب مروان البيضائي، وقيادة جابرييل مالون، جائزة الشوط الثاني «سكون تكافل ستيكس» لمسافة السرعة 1000 متر - هانديكاب، بعد مجهود يحسب له، مسجلاً 59:00 ثانية.

وانطلق «رصاص» لحمدان حرمش، بإشراف أحمد بن حرمش، وقيادة كونور بيسلي، بصورة خاطفة إلى الصفوف الأمامية، ليحصد جائزة الشوط الرابع «شروط» على مسافة 1400 متر، على لقب سباق الوصل كلاسيك، وسجل البطل 1:25:43 دقيقة.

وانقض «الطارق» لعبد المحسن العبد الكريم، بإشراف دووج واتسون، وقيادة باتريك دوبس، بقوة على الصدارة في الشوط الخامس لمسافة 1400 متر، على لقب سباق جبل علي كلاسيك «شروط» البالغ إجمالي جوائزه المالية 250 ألف درهم، برعاية شادويل، وسجل البطل 1:24:93 دقيقة.

ونجح «الباتريوتا» لمزرعة لابوم، بإشراف جوليو اولاسكواجا، وقيادة خوسيه دا سيلفا، في الفوز بالشوط السابع والختامي في موسم مضمار جبل علي، سباق هانديكاب لمسافة الميل «كأس بنك دبي التجاري»، وسجل البطل1:37:97 دقيقة.

وقامت اللجنة المنظمة لمضمار جبل علي، بتكريم اللجان العاملة في مختلف مرافق المضمار الفنية والإدارية، وعمال الإسطبلات.