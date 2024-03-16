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الرياضة

«العقدة 20» تطارد عجمان أمام العين

«العقدة 20» تطارد عجمان أمام العين
17 مارس 2024 02:41

رضا سليم (دبي)

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عزف العين «لحن الرباعية» أمام عجمان، في «الجولة 16»، من «دوري أدنوك للمحترفين»، ليواصل انتصاراته المتتالية في كل البطولات، ووصل إلى الفوز السابع على التوالي، منذ التعادل مع ناساف الأوزبكي من دون أهداف بدوري أبطال آسيا، 14 فبراير الماضي، بعدها فاز على الوحدة في كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وناساف 2-1 في دوري أبطال آسيا، وبني ياس 1-0، وحتا 5-3 بالدوري، وبعدها النصر السعودي 1-0 ذهاباً و«الترجيح» إياباً في ربع نهائي «أبطال».
ولم يخسر «الزعيم» في فبراير ومارس، خلال 9 مباريات متتالية، حيث بدأ فبراير بالفوز على اتحاد كلباء، والتعادل مع ناساف في الذهاب، بعدما «سلسلة سباعية» من الانتصارات، كما صعد خلال هذه الفترة إلى نهائي «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي»، ونصف نهائي دوري أبطال آسيا، وتقدم لوصافة ترتيب دوري أدنوك للمحترفين، بعدما رفع رصيده إلى 34 نقطة من 15 مباراة، ليطارد الوصل المتصدر، وله 42 نقطة من 16 مباراة.
في الوقت الذي تحولت خسارة «البرتقالي» من «الزعيم» إلى عقدة بسبب الهزائم المتتالية، حيث فاز العين في 20 مباراة من أصل 24 مواجهة بين الفريقين، وحضر التعادل في 3 مواجهات، مقابل فوز وحيد لعجمان موسم 2018-2019، وانتهت 4-0، وكانت آخر خسارة 7-1 موسم 2014-2015، كما أن العين أكثر فريق سجل في مرمى «البرتقالي» هذا الموسم برصيد 10 أهداف، منها 6 أهداف في الدور الأول، و4 أهداف في الدور الثاني، وآخر هدف سجله عجمان في شباك العين ضمن الدور الثاني من الموسم الماضي عن طريق بريستيج مبونجو الذي رحل إلى «السماوي»، وانتهت المواجهة بفوز «البنفسج» 5-1، في المقابل سجل سفيان رحيمي أول «هاتريك» له في مرمى عجمان.

دوري أدنوك للمحترفين
عجمان
العين
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