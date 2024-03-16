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«قبة» تظفر بناموس اللقايا في مهرجان المرموم

«قبة» تظفر بناموس اللقايا في مهرجان المرموم
17 مارس 2024 02:41

دبي (الاتحاد)

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شهد الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، مساء أمس، تحديات رموز سن اللقايا لهجن أبناء القبائل، ضمن مهرجان المرموم التراثي 2024، وشملت المنافسات إقامة عشرين شوطاً لمسافة خمسة كيلومترات، بمشاركة 939 مطية.
واستطاعت «قبة» بشعار سهيل الرملي محمد العامري أن تظفر بكأس الأبكار المفتوح، وجائزته مليون ونصف مليون درهم، فيما كسب «مبشر» لحمد سهيل عبدالهادي حفار بندقية اللقايا الجعدان المفتوح ومليون درهم.
وفازت «فيض» لمحمد غصاب راعي الطيره العامري، بكأس المحليات وربحت مليون درهم، وتمكن «مبعد» من إهداء مالكه بخيت ناصر النوبي العامري بندقية الجعدان المحليات، وأضافت «هزر» الرمز الثاني في المهرجان لشعار محمد سلطان مطر مرخان الكتبي، وذلك بحصولها على كأس الإنتاج وجائزة مليون ونصف مليون درهم.
وذهب رمز اللقايا السادس إلى «النادر» بشعار مبارك محمد بن نصره العامري الذي ظفر ببندقية الجعدان للإنتاج ومليون درهم، بحصوله على توقيت بلغ 7:11:7 دقيقة.
وتشهد ميادين المرموم وسيف العرب، مساء اليوم، إقامة 38 شوطاً في سن الإيذاع لهجن أبناء القبائل لمسافة ستة كيلومترات، وتقام ثمانية عشر شوطاً في ميدان المرموم ستخصص ثمانية أشواط منها لهجن الإنتاج، بالإضافة إلى عشرين شوطاً على ميدان سيف العرب.

مهرجان المرموم
اللقايا
محمد بن مكتوم بن راشد
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